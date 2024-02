Žádné lavice v zákrytu. Moderní počítačová učebna, kde má každý žák svůj pracovní prostor.

Matematiku vyučuje usměvavá blondýnka Alena Mácová, které nechybí smysl pro humor. „Otevřete si počítače,“ oznámí třídě. Třídou nezní žádné: „K tabuli půjde“. Tabuli mají všichni před sebou, na ni se promítá, co učitelka píše do počítače. To stejné vidí žáci i na obrazovce.

Přijímačky z matiky nejlépe zvládají žáci ze školy Krásovy domky v Pelhřimově

Jak zpětně hodnotí učitelka matematiky, nedávná pandemie covidu přinesla i jedno pozitivum. „Zlepšila se práce s počítačem, což škola využívá i dnes v rámci běžné výuky. Místo psaní na tabuli žáci používají počítač společně s učitelem,“ vysvětluje Alena Mácová.

Reportáž připravila redakce Deníku na jedné z nejlepších škol v okrese, kterou vybrala podle tabulky nejúspěšnějších TOP 5 základních škol Pelhřimovska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední školy

To ale neznamená, že matematika přestala být pro některé žáky strašák. „Některé děti ji moc rádi nemají. Souvisí to se čtenářskou gramotností a schopností se soustředit. Ta bohužel klesá. To se projevuje hlavně při řešení slovních úloh,“ dodává matematikářka.