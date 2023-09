Přidala k nim i originální kalendáře, diáře, pohlednice, autorské tisky a nově vydané motivační karty s názvem „Uvědomění“. „Karty jsou moje autorská tvorba. Materiál na ně jsem sbírala několik let třeba na terapiích. Nejsou to klasické andělské karty, ale jsou o tom, jaký ten život doopravdy je,“ popisuje Míša. Ostatně o tom svědčí i citáty, ve kterých nechybí autorčin osobitý humor. Najdete mezi nimi třeba i motto „Nikdy nikomu nedovol, aby ti po*ral den. Je to tvůj den, po*er si ho sám!“.

Obchod, který najdete v ulici Na Kasárnách, propojuje její andělské obrazy s minerály. „Dosud lidé mohli mé obrazy vidět jen na fotografiích nebo na výstavách, kterých však bylo jen pár do roka. Řekla jsem si proto, že by bylo dobré ukázat jim je častěji,“ svěřuje se Míša, která se malování andělů naplno věnuje už zhruba osm let. Její první andělský obraz, který je pro její rukopis tak typický, vznikl již v roce 2014.

Karty spolu s kalendářem a diářem na příští rok pokřtila právě při otevírání galerie a obchodu. „Na křest jsme použili malé kousky měsíčního kamene. Krásně to propojilo poslání obchůdku, a navíc si je přítomní mohli odnést domů na památku,“ vzpomíná s úsměvem.

Na akci přijelo zhruba šest stovek Míšiných příznivců. „Doufala jsem, že lidé přijdou, ale že jich budou takové davy, to jsem opravdu nečekala. Zpětně se ke mně dostalo, že se Humpolečtí ptali, co se tady děje, co to přijelo za celebritu,“ směje se mladá umělkyně. „Pro mě je vždycky neskutečná čest, že se lidičky seberou klidně z Plzně nebo Ostravy a přijedou za mnou takovou dálku,“ jedním dechem doplňuje.

Cesta k vysněnému obchůdku trvala sedm let. „Musela jsem k němu dojít postupně,“ přiznává Míša, která začínala s malováním obrazů, postupně pak přidávala arteterapii, kurzy a e-shop s minerály a její tvorbou. „Nikdy by mě nenapadlo, že to dojde tak daleko. Mám však kolem sebe úžasné lidi, kteří jsou na stejné vlně – ne extrémního duchovna, ale toho normálního, lidského,“ říká s povděkem.

Jak sama říká, nemá ráda, když si někdo na spirituální život jen hraje. „Jednou ke mně přišla paní, které nějaký guru řekl, že musí jíst jen modré věci a nosit všechno červené, byť tuto barvu bytostně nesnášela. To nemá opravdu nic společného s duchovnem,“ podotýká Míša, jejímž dalším snem je vlastní kniha, která čtenáře pohladí.

Video: Otevírání obchodu s galerií Míši Maškové.

Zdroj: Jana Kudrhaltová

A co pro ni duchovno vlastně znamená? „Normální obyčejný život,“ odpovídá. „Pro mě není duchovní člověk někdo, kdo nosí plno náramků, doma mu visí lapače snů a zapaluje si vonné tyčinky a vykuřovadla, ale ten, kdo si v životě už něco zažil, je vyrovnaný, váží si sám sebe a ví, co chce. Duchovní člověk zkrátka může být každý z nás,“ dodává.