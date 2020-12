Přihlásit učitelku do ankety se dětem povedlo až na druhý pokus. Zvítězí online?

Paní učitelka je moc hodná, shodují se druháci ze Základní školy Hradská v Humpolci. Učitelku Lucii Brabcovou proto přihlásili do ankety Zlatý Ámos. Mohla by se tak stát nejoblíbenější online učitelkou České republiky. „Rádi se s paní učitelkou učíme. Nejlepší je matematika. I na dálku nám paní učitelka pomáhala,“ říkají děti z 2. C jeden přes druhého.

Děti ze 2. C Základní školy Hradská v Humpolci přihlásily učitelku Lucii Brabcovou do ankety Zlatý Ámos. | Foto: Deník / Denisa Krejčí

Malé školáky ale nasměrovala maminka jedné z druhaček. „Paní učitelka vedla během distanční výuky i doučování a měla starost, aby děti všechno pochopily. Tak jsem jí chtěla odměnit za to, jak je ochotná a jak se o děti krásně stará. Dcera má problémy s učením, tak jí má paní učitelka na starost trochu víc. Na to, že to holce trvá, dohání třídu díky paní učitelce statečně,“ usmála se Iveta Pršalová. Podle jejích slov se Lucie Brabcová chová k dětem tak, aby měl každý šanci stíhat a prosadit se. „Na to, že už v první třídě měly děti distanční výuku a dá se říci, že to byl pro ně kritický rok, nezanedbaly skoro nic. Letos toho tak nemusely ani moc dohánět,“ poznamenala maminka Iveta Pršalová. Mladičká učitelka Lucie Brabcová učí letos pátým rokem. „Je to pro mě taková zpětná vazba, že svoji práci dělám dobře, takže mě to posouvá zase dál. Je to od nich moc hezké,“ řekla nominovaná humpolecká učitelka. Do ulic Pelhřimova vyrazí hlásný. Zlatou neděli zpestří i online koncerty Přečíst článek › Zhruba před čtyřmi roky dostali stejný nápad i současní šesťáci. „Tehdy jsem jim to zakázala. Teď už jsem tedy souhlasila, ale k tomu mě popíchli kolegyně. I náš pan ředitel mě hodně podpořil. Vyvěsil ve škole letáček, aby se o soutěži dozvěděli i ostatní. To bylo pěkné,“ přemítala Lucie Brabcová. Žáci šestého ročníku chtějí i tak svou oblíbenou učitelku podpořit. „Já si myslím, že paní učitelka Brabcová je nejlepší učitelka, protože s námi vymýšlela různé hry, při kterých jsme se učili, chodila s námi na bruslení a vždycky s námi měla trpělivost,“ popsal za svou třídu šesťák Martin Dvořák, proč chtěli Lucii Brabcovou do ankety Zlatý Ámos před lety přihlásit. Přestože se druháci viděli se svou učitelkou po většinu času jen přes obrazovku, zažili spolu i příjemné zážitky. „Byli jsme na výletě v zoologické zahradě,“ pověděla Markéta Žáčková. Lucie Brabcová navíc pro své žáčky a jejich rodiče připravila na rozloučení se školním rokem šipkovanou pod zříceninou hradu Orlík. „S dětmi máme také čtenářský kroužek, kam pravidelně chodí skoro celá třída. Nově teď ve třídě máme vaky, stan a čtecí strom, takže děti si vždycky zalezou na svá místečka a čteme. To mi i rodiče píšou, že to děti moc baví,“ sdělila Brabcová. Dodala také, že děti se vždy snaží nějakým způsobem namotivovat a výuku jim zpříjemnit.

