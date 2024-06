Dopravu mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem včetně nájezdu na dálnici ovlivní stavba okružní křižovatky. „V průměru tu projede dvanáct a půl tisíce vozidel denně a třicet procent z nich je těžká nákladní doprava, která se pomaleji rozjíždí. V okamžiku, kdy se má stojící nákladní vozidlo zařadit do provozu, znamená to narušení plynulosti. A plynulost rovná se bezpečnost,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Rýdl.

Opravuje se také most přes dálniční přivaděč, je to ten v Jiráskově ulici. Do konce srpna budou omezení ve směru do centra, pak se dělníci přesunou na druhou polovinu vozovky.

Letos pokračují práce na jihovýchodním obchvatu Jihlavy, dělníci už pracují na východní části mezi silnicemi na Třebíč a na Brno. Tato část bude stavebně jednodušší než jižní část, jejíž stavba má skončit letos na podzim.

Dělnici budují také obchvat Žďáru nad Sázavou, vyřeší už roky neutěšenou dopravní situaci v oblasti. Obchvat staví Ředitelství silnic a dálnic, které jej má v plánu otevřít až v roce 2025.

Kritická je aktuálně také situace v Havlíčkově Brodě a okolí, kde řidiče trápí pět uzavírek. Až do poloviny července se musí vypořádat s opravami v tunelu U Traplů nedaleko průmyslové zóny. „V tunelu vede staré vodovodní potrubí, které bude společnost Vodovody a kanalizace vyměňovat za nové,“ vysvětlil vedoucí městského odboru dopravy Martin Stehno.

Na Havlíčkobrodsku dělníci také upravují nepřehlednou a nebezpečnou křižovatku v Pohledu. Práce se vyžádali mimo jiné demolici domu, který v místě stál. V plném provozu opět bude do půlky srpna.

V obklíčení objížděk jsou lidé v Humpolci. K opravám hlavních silnic se přidaly i rekonstrukce některých místních ulic. Stavba okružní křižovatky u Vystrkova už skončila, do 15. července skončí rekonstrukce silnice Okružní. V létě řidič potrápí zejména uzavírky ulic ve městě.

Podobně jako Humpolec je uzavírkami obklíčené Velké Meziříčí. „Pro mě je teď nejkomplikovanější cesta do Velkého Meziříčí, kde je zavřená silnice mezi Trnavou a Rudíkovem,“ potvrdil Luděk Hoffmann z Třebíče. Řidiči tam neprojedou do října.

Krajští silničáři se pustí také do oprav mostů, například u Pohledských Dvořáků na Brodsku. Tam je oprava rozdělená na poloviny, potrvá do poloviny října.

Další opravovaný most bude u Kamenné na Třebíčsku. Ten bývá hodně vytížený, protože lidé z Třebíčska tudy jezdí na Tasov a k dálnici D1. „V jeho případě se jedná o celkovou rekonstrukci. Stavba by měla být zprovozněna do desátého října letošního roku,“ uvedl technicko-správní náměstek krajských silničářů Tomáš Mátl.

Jan Rýdl pak poradil řidičům, jak se s nástrahami na cestách vypořádat. Nejlepší je sledovat navigaci. „ŘSD je provozovatel nejdůležitějšího národního dopravního informačního centra, které generuje dopravní data prakticky na všech komunikacích. A my ty data vysíláme do všech nejdůležitějších navigací, které používají řidiči,“ popsal.

Jakmile dělníci někde začnou pracovat, aplikace hned varují řidiče „Z toho vyplývá doporučení - i na trase, kterou jezdím notoricky mnoho let, si pustit navigaci. Když se stane nehoda nebo tam začne stavba, ta navigace na to upozorní. Když je nestandardní čas dojezdu, zpozorním a řeknu si, něco na té trase je. Já když jedu ráno do práce, a jezdím tam už deset let, tak si pustím ráno navigaci,“ uzavřel Rýdl.