Přehled oprav na Pelhřimovsku: řidiči najedou i třicet kilometrů navíc

Normálně je dlouhá cesta z Pelhřimova do Křelovic čtrnáct kilometrů. Nyní si řidiči kvůli uzavírce v Křelovicích cestu prodlouží. Auta do sedmi a půl tuny jezdí přes Želiv a trasa se jim natahuje o osm kilometrů, řidiči těžších vozů místo musí objíždět přes Pacov. Celá trasa pak vyjde na necelých pětačtyřicet kilometrů, což je oproti běžné o třicet navíc. „Zatím jde vše podle harmonogramu, takže by do sedmnáctého července mělo být hotovo,” uvedl starosta Křelovic Martin Matějů.

Auta nad sedm a půl tuny však při cestě přes Pacov čeká další komplikace. Úpravy se totiž dočká i necelý šestikilometrový úsek na silnici II/129 mezi Pacovem a Březinou. „Firmu vysoutěžíme v květnu, oprava by měla trvat dva měsíce. Provoz budou řídit semafory, auta projedou kyvadlově,” sdělil za Krajskou správu a údržby silnic Vysočiny Jan Nečas. Zaparkované auto v Pelhřimově zničil vandal. Škoda je šedesát tisíc korun Dopravní omezení je už delší dobu také v Pelhřimově. Na silnici I/19 v místní části Starý Pelhřimov už od srpna loňského roku jezdí lidé na hlavním tahu směrem na Tábor kyvadlově. Hotovo má být v polovině července. Po dokončení mají rychlé řidiče zpomalit ostrůvky, kvůli kterým budou muset ubrat na rychlosti. Objeví se také nové přechody pro chodce, chodníky, osvětlení nebo autobusová zastávka. Opravy v okolí:



na Třebíčsku Snahu o zpomalení chválí například místní obyvatelka Anna Kubíková. „Přejít hlavní silnici bývá v některé časy nemožné. Každoročně se ve Starém Pelhřimově konají příměstské tábory. Třeba už nebudou maminky tak trnout strachy, že děti budou přebírat silnici a něco je srazí,” uvedla mladá žena. S úrovní silnic na Pelhřimovsku je ale celkově spokojená. Silničáři opraví i čtyři a půl kilometru cesty mezi Moravečí a Lidmaní. Na tamní silnici třetí třídy je plánovaná po květnovém výběru firmy tříměsíční úplná uzavírka. Uzavřená bude i silnice u Bělé, dělníci tam budou pracovat dva červencové týdny. Uzavírka omezuje i řidiče v Humpolci. V Lužické ulici jsou naplánované práce od března do konce října. Silnice je uzavřena částečně, v některých místech a fázích opravy bude i celkově. Přehled oprav na Pelhřimovsku.Zdroj: Google mapy, Lucie Burianová Oprav se na Pelhřimovsku dočkají také mosty. Kvůli rekonstrukci mostu Kuňovka u Pacova na silnici III/1296 bude cesta až do konce letních prázdnin úplně uzavřena. Se zdržením musí počítat také řidiči, kteří budou do konce září projíždět Leskovicemi. Kvůli demolici mostu a následné výstavbě nového je silnice od začátku března částečně uzavřena a na místě se může vyskytnout zdržení. Silničáři opraví také most mezi Hořicemi a Vojslavicemi a most u Koberovic na dálnici D1. „Obě akce potrvají do konce září a ani jedna z nich nebude zasahovat do provozu na dálnici,” uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký. Největší opravy a uzavírky na Pelhřimovsku: Lužická ulice, Humpolec: do konce října, částečná i úplná uzavírka I/19, místní část Starý Pelhřimov: do 17. července, kyvadlový provoz I/19, Leskovice: do 30. září, kyvadlový provoz II/112, Křelovice: do 17. července, úplná uzavírka II/129, Pacov - Březina: v květnu známý zhotovitel, poté 2 měsíce práce, kyvadlový provoz II/639, Bělá - Hříběcí: 10.- 21. července, úplná uzavírka III/12819, Moraveč - Lidmaň: v květnu známý zhotovitel, poté 3 měsíce práce, úplná uzavírka III/1296, Pacov: do 31.srpna, úplná uzavírka z důvodu bourání a výstavby mostu III/1325, hranice kraje - Štítné: 9. května - 30. června, úplná uzavírka III/40912, Žirovnice - Metánov: 12. června - 30. června, úplná uzavírka most na D1 u Vojslavic - do konce září, bez omezení provozu most na D1 u Koberovic - do konce září, bez omezení provozu LUCIE BURIANOVÁ

