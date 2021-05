/ROZHOVOR/ Starostou obce Želiv, která leží v malebné západní části Kraje Vysočina na soutoku řek Želivky a Trnávky, je Miroslav Buňata od roku 2018. Pod obec, kde žije přes jedenáct set obyvatel, spadají ještě Bolechov, Brtná, Lhotice, Lískovice, Miletín, Vitice a Vřesník.

Starosta Želiva Miroslav Buňata | Foto: Deník/Denisa Krejčí

Co se u vás aktuálně děje?

Stavíme vodovod Želiv, Haštal, Brtná. Tam teď dokončují poslední vodoměrné šachty a poslední přípojky. Zhruba na konci března jsme předali staveniště na akci kanalizace a čistírna odpadních vod Vřesník. V Brtné jsme začali kanalizaci projektovat. Další akce, která probíhá, jsou stavební úpravy objektu čísla popisného 307. Je to takový brownfield, kdy tuto starou nevyužitou stodolu přestavujeme na zázemí pro naše technické služby. V bývalém penzionu naproti poště chceme udělat osm bytů. To teď projektujeme. Jinak také děláme změnu v územním plánu, protože bychom tu chtěli vybudovat čtyřicet stavebních parcel. Mimo jiné ještě čekáme, jak dopadne dotace na kompletní rekonstrukci mateřské školy.