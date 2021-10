Do minulých voleb byla Vysočina oranžová, sociální demokraté ale v roce 2017 utrpěli tvrdý pád. Z prvního místa a třiadvaceti procent v roce 2013 klesli až na šesté s necelými deseti procent. Poslanecký mandát udržel jen tehdejší hejtman Jiří Běhounek, ČSSD zaznamenala v „jeho“ Pelhřimovsku druhý největší podíl hlasů ze všech okresů. Dá se očekávat, že kolem deseti procent získá tradiční strana i letos, pomoci mají zvučná jména Jiří Běhounek a Michal Šmarda na prvních dvou místech kandidátky.

Před letošními volbami došlo k utvoření dvou mimořádně silných koalic. V kraji druzí Piráti se domluvili se Starosty a nezávislými. Jen těsně třetí ODS je pak v koalici Spolu s KDU-ČSL a TOP 09. Síly spojily také Trikolora, Svobodní a Soukromníci.

Co se volební účasti týká, ta minule lehce přesáhla 64 procenta. Byly však obce, kam přišli volit téměř všichni. Třeba ve Vanůvku na Jihlavsku nehlasovali jen čtyři lidé, dva z nich přitom v obci ani nebydleli. Pravda, bylo to z osmadvaceti. „V urně máme přesně šestadvacet obálek. Dva voliči k nám přišli navíc s volebním průkazem, v katastru naší obce mají totiž svou chatku,“ okomentovala tehdy výsledek členka volební komise Eva Nechvátalová. Jinde naopak účast u voleb klesala až k padesáti procentům, třeba v Pokojově na Žďársku to bylo 51,97 procenta.

Masokombinát volil ANO

Co se týká jednotlivých obcí, ANO drtivě zvítězilo třeba v Kostelci u Jihlavy, získalo tam téměř sedmatřicet procent všech platných hlasů. Tedy v obci, kde sídlí Kostelecké uzeniny spojované s lídrem hnutí Andrejem Babišem. Nebude zřejmě náhodné, že také v Hodicích a Krahulčí na Jihlavsku, kde měl Agrofert další firmy zpracovávající maso, vítězilo Babišovo hnutí.

Změnu ve výsledcích lze letos očekávat například ve Větrném Jeníkově. Tam posledně skončila TOP 09 s necelými třemi procenty na devátém místě. Letos může v koalici Spolu klidně vyhrát, krajskou jedničkou je totiž tamní starostka Martina Lisová. „Kandidaturu beru jako příležitost opustit na krátkou dobu kampaně Jeníkov, navštívit jiné obce a jiné starosty a podívat se díky tomu na svou práci, své starosti a směřování s dostatečným nadhledem,“ vysvětlila na jaře Deníku.

Zajímavé i bude sledovat, jak s výsledky zamíchají preferenční hlasy a to zejména u dvou silných koalic. Konkrétně jedničkou za STAN je držitel titulu Nejlepší starosta 2014 – 2018 v Kraji Vysočina a náměstek hejtmana Lukáš Vlček. Na společné kandidátce s Piráty je však druhý za krajskou zastupitelkou Blankou Lednickou. Kdo z nich asi získá více preferenčních hlasů? Oba může také přeskočit jediný současný poslanec na kandidátce, z třetí pozice kandidující Jan Pošvář.

Volby v roce 2017 – jak to dopadlo?



- Vyhrálo Hnutí ANO, které mělo 28,63 procent platných hlasů, s výsledkem pod deset a zároveň nad devět procent následovaly Piráti, ODS, SPD, KSČM, ČSSD a KDU-ČSL.



- Volební účast v parlamentních volbách 2017 mírně vzrostla z 63,37 na 64,03 procenta.



- Počet poslanců z Vysočiny se před čtyřmi lety snížil z jedenácti na deset, ti však reprezentují sedm politických stran.