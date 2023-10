Do Penny Marketu se zákazníci bez problému dostanou. Zajištěný je i vstup do místní veterinární ordinace. Jak Deník při začátku uzavírky psal, město při uzavírce myslelo i na třídění odpadu. „Pro obyvatele nemovitostí dotčených stavbou jsou na hranicích staveniště umístěny kontejnery na komunální a tříděný odpad. Je to z důvodu, že vozidla zajišťující tuto službu nemohou do stavby vjíždět,“ uvedl za radnici Josef Jůzl, vedoucí oddělení správy majetku a investic.

VIDEO: Mánesovu ulici v Humpolci čekají změny. Dle místních jen k lepšímu

Objízdná trasa pro osobní auta vede ulicemi Zahradní, Blanická, Nerudova a Kamarytova, kde se napojí na stávající trasu. Délka trasy je 1,2 kilometru. Kamiony si zajedou dokonce téměř dvaapadesát kilometrů. Okolními ulicemi někde strmými, by těžká auta projíždět nemohla. To ale podle místních zas není tak úplně pravda. „Kdo to zná, ten ví, že se dá jet přes náměstí a nebo přes ulici Blanickou. Přes město jezdí velkých aut dost,“ upozornil Deník u rozkopané komunikace Josef Horký.

Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 tuny je značená přes obec Věž do Havlíčkova Brodu, Světlé nad Sázavou, Kejžlice, Čejova a zpět do Humpolce.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Do konce října je podle humpolecké radnice uzavřená i Panskodomská ulice, a to od úterý 3. října kvůli rekonstrukci plynovodu. „Uzavírka platí od výjezdu z parkoviště za farou až ke křižovatce s ulicí Dvorská,“ uvedla mluvčí města Marcela Průchová.