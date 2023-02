Čím dál hůř. To si myslí starostka z obce Mysletice na Jihlavsku Jitka Krejčová. „K nejbližšímu obvoďákovi to máme teoreticky osm kilometrů, ale praktici v okolí jsou všichni v důchodovém věku a nové pacienty neberou. Mám s tím osobní zkušenost,“ konstatovala starostka.

Petra Dočekalová se na Vysočinu přistěhovala z jižní Moravy. „Mám na Chotěbořsku problém najít zubaře, dětského doktora a už i praktika. Naštěstí jsem doma nezrušila registraci. K doktorům jsem jezdila do Brna, budu jezdit dál,“ povzdechla si.

Žďáru se podařilo sehnat dalšího stomatologa. Radnice nabídla byt a benefity

V Přibyslavi na Havlíčkobrodsku praktická lékařka zemřela. Náhradu za ni město dodnes nemá. „Ve městě zůstali ještě dva doktoři. Záleží jen na nich, kolik pacientů od zemřelé lékařky převezmou,“ poznamenal starosta Martin Kamarád.

O lékařskou ordinaci přišli loni na podzim v Pohledu nedaleko Havlíčkova Brodu. „Naštěstí pan doktor zrušil jen ordinační hodiny. Už cestování nezvládal. Pacienti teď jezdí za ním. Pan doktor není nejmladší a pokud vím, náhrada za něj není, “ upřesnila místostarostka Pohledu Petra Dvořáková. Stejné je to na Světelsku. „Naši praktici jsou před důchodem, mladá lékařka je u nás jediná,“ potvrdila mluvčí městského úřadu ve Světlé nad Sázavou Blanka Sedláková. Obavy z ohrožení základní zdravotní péče v regionu má do budoucna i místostarosta Velkého Meziříčí Martin Kaman. "Lékařům, kteří jsou ochotni u nás pracovat, přispějeme na přístroje i zařízení," zdůraznil Kaman.

Praktici na Vysočině stárnou a nápor práce některé ničí. „Jsem v důchodovém věku, sám mám zdravotní potíže. Mám na starost několik ordinací, léčím pacienty. Musím ještě vyplňovat dokumentaci,“ řekl nedávno Deníku praktický lékař Jaroslav z Havlíčkobrodska, který si nepřál zveřejnit celé jméno, redakce jej zná.

Akutní nedostatek lékařů

Že praktických lékařů na Vysočině ubývá a náhradníci za ně nejsou, potvrdil Deníku praktický lékař Jaroslav Havlíček z Třeště na Jihlavsku. Ten je členem pracovní skupiny Všeobecné zdravotní pojišťovny, která se snaží nedostatek doktorů řešit. Podle Havlíčka je nedostatek praktiků na Vysočině buď už ve fázi akutní, nebo ve stavu s nejistou vyhlídkou do budoucna. „První případ se týká například Telčska, viděl jsem mapu VZP,“ upřesnil lékař s tím, že recept na zažehnání akutního stavu nemá.

Červená varuje. Mapa okresů, kde je třeba co nejdřív hledat nového praktického lékaře, nejlépe ještě letos.Zdroj: se souhlasem VZP

Tam, kde hrozí nedostatek praktiků do budoucna, je třeba podle Havlíčka spojit síly zdravotních pojišťoven a krajů, protože Vysočina má velké mínus. „Není tady lékařská fakulta. Medik, který žije šest let v Brně, se na Vysočinu nevrací. Mladí lékaři nemají o práci praktika v terénu zájem. Ani netuší, co to práce obnáší,“ dodal Havlíček. Podle jeho zkušeností si mladí lékaři praktiků neváží. „Mají nás za dispečery, co píšou recepty a posílají pacienty na vyšetření do odborných ordinací,“ vysvětlil Deníku doktor Jaroslav Havlíček.

Mladý lékař Lukáš Málek odešel raději pracovat do Německa. „Vyšší plat, víc času na rodinu, větší úcta,“ vysvětlil stručně, proč nemá o práci v Česku zájem. Peníze jsou zřejmě jediná cesta, jak mladé doktory udržet doma.

Praktici na Vysočině

Podle informací kraje je na Vysočině s přibližně půl milionem obyvatel asi 320 praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost. Na každého lékaře připadá skoro dva tisíce pacientů. Nejhorší situace je nyní na Světelsku, Chotěbořsku, Pacovsku, Novoměstsku, Bystřicku, Velkomeziříčsku, Třebíčsku a Telčsku.

Kraj Vysočina rozšiřuje aktuálně stipendia pro studenty medicíny. Začne je vyplácet i budoucím praktickým lékařům. Mohou získat až dvě stě tisíc korun. Stipendia jsou podle hejtmana Vítězslava Schreka jednou z možností, jak udržet dostupnost zdravotní péče v kraji. Podmínkou stipendií je následné působení ve zdravotnictví na Vysočině. Loni v dubnu zavedl kraj stipendia pro budoucí pediatry, nyní jsou určená i pro všeobecné praktické lékaře. „Protože i tam vnímáme nějaká bílá místa,“ řekl Schrek.

Městům na Vysočině chybějí strážníci: jednoho hledají i v Brodě

Podle mluvčí VZP Viktorie Plívové pojišťovna od letošního ledna zavedla nové bonusy právě pro lékaře primární péče v oblastech, kde je jich dnes nedostatek. „V rámci těchto speciálních bonifikací nabízí za otevření ordinace praktického lékaře v takové oblasti nejen příspěvek až do výše osm set tisíc, ale také například vyšší sazbu kapitace a další finanční bonusy,“ zdůraznila Plívová.