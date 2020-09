„Na kapli totiž musí být vnější fasáda dělaná vápennými omítkami. Vápenná omítka musí nějakým způsobem vyzrát. A během toho nesmí teplota klesat pod osm stupňů. V tuto chvíli, kdy je ráno už šest stupňů Celsia, je zbytečné tu omítku dělat, protože by opadala. Tyto práce se tedy přesunou na příští rok,“ sdělil Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, které má ve správě hrad Kámen a kaple se stane součástí hradního komplexu.

Harmonogram prací v kapli však zmíněné změny podle Ondřeje Hájka neohrozí. „Práce uvnitř pokračují. V kapli je udělaný vnější i vnitřní odvlhčovací systém a je připravená k očištění a znovu uložení kamenná podlaha. Pokračuje obnova vnitřních stěn s tím, že se čistí štuková výzdoba. Také se postupně obnovují konsekrační kříže, které tam byly nalezeny,“ vyjmenoval Ondřej Hájek jednotlivé práce.

Dělníci se pak postupně pustí do výmalby interiéru kaple, osazování nových oken či dozdívání menzy dvou bočních oltářů, za kterými se držela vlhkost. U mobiliáře postupují restaurátorské práce. V tuhle chvíli jsou navíc hotové varhany, které budou v kapli opět sloužit. „Úplnému dohotovení schází jen to, že se musí postavit na své místo a osadit píšťalami, a to se bude dělat až na místě,“ informoval Hájek.

Kostní plíseň

Zklamání v kapli však nastalo během archeologického průzkumu v hrobce Malovců. „Naše přání, které jsme měli, když začínal průzkum hrobky, bylo, že by mohla v rámci kaple být prezentována podoba Jana Kryštofa Malovce, protože ji bohužel neznáme. Kvůli vysoké vlhkosti byla ale většina kosterních pozůstatků napadena kostní plísní, která kosti deformuje,“ poznamenal ředitel pelhřimovského muzea.

Vize využití kaple po jejím zrekonstruování je stále stejná. „Kaple bude začleněná do průvodcovských okruhů hradu Kámen. Nicméně budeme v kapli pořádat i nějaké koncerty a podobné kulturní akce. Pokud by se chtěl někdo v kapli nechat oddat, tak se tomu nebudeme bránit a stejně tak přistupujeme i k tomu, když by katolická církev či jiná ekumenická církev chtěla v kapli uspořádat mši,“ dodal Hájek.

Zřizovatelem Muzea Vysočiny Pelhřimov je Kraj Vysočina, který převzal kapli od českobudějovické diecéze římskokatolické církve v roce 2017. Počátkem roku 2018 se správy kaple ujalo již zmíněné pelhřimovské muzeum.

Kaple by mohla být zpřístupněna turistům v roce 2022.