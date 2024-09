Mluvčí Humpolce Jiří Aujezdský ujistil, že na opatřeních už pracují hasiči. „Zapojili se do nich hasiči z Humpolce i okolí. Mezi ohrožená místa patří park Stromovka, sídliště Na Rybníčku ulici Kamarytova a ulici Lužická ,“ vyjmenoval. Přívalový déšť poškodil byty, sklepy, firmy či cesty v Humpolci naposledy v polovině srpna. Tehdy napršelo za čtyřicet minut přes pětapadesát milimetrů srážek.

Aujezdský uvedl, že tak vydatné srážky v krátkém časovém úseku představují ohromnou zátěž pro kanalizaci. Proto se nyní na nával vody v Humpolci konkrétně připravují. „Hasiči staví protipovodňové hráze. V případě potřeby se zamknou. Vyměnili jsme také víka u kanálu, aby nebyla nepropustná. Opatření by měla zamezit škodám,“ přiblížil mluvčí a dodal, aby lidé varování meteorologů nepodceňovali.

V Pelhřimově zajistili pohotovost pracovního štábu povodňové komise, kteráspolupracuje s hasiči, technickými službami, Pelhřimovskou vodárenskou či kulturními zařízeními. „Situací se systémově zabýváme a průběžně ji monitorujeme. Samozřejmě jsme podnikly i celou řadu preventivních opatření. Doufáme však, že počasí se umoudří a případné deště se obejdou bez povodní,“ uvedl místopředseda povodňové komise Stanislav Kropáček.

Situaci monitorují také v Kamenici nad Lipou. Starosta a předseda povodňové komise Tomáš Tesař popsal, že situaci budou více rozebírat v pátek na jednání. „Odpoledne už budeme vědět lépe, co je potřeba udělat. Hasiči zatím zkontrolovali zámecký a Čejnův rybník. Čejnův je upuštěný, takže by příval vody měl pojmout. V červenci jsme tam totiž hrozil třetí povodňový stupeň. Teď je to podchycené a hráz zpevněná,“ předeslal.