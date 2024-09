Na sociálních sítích se ve středu večer objevila zpráva z Azylu Dej pac. „Urgentně hledáme ubytování pro několik pejsků na tento víkend,“ napsala na Facebook majitelka Iva Raisová.

Za několik hodin se strhla veliká vlna reakcí. Přes padesát komentářů a stovky nabídek musela majitelka během večera vyřídit. „Mohli bychom ubytovat ještě dalších padesát pejsků,“ řekla majitelka s úsměvem.

Všech šest psů bude dnes odvezeno na víkend do přechodných domovů, aby nemuselo čelit případnému zaplavení areálu. „Prvně jsem z toho měla strach, byla to jobovka, když zavolal pán z povodňového oddělení. Až mi přešel mráz po zádech. Teď se to ale otočilo a je nádherné, jak jsou lidé ochotní pomoct,“ popsala své pocity Raisová. „Dokonce volali i útulky a psí hotely, že zdarma poskytnou místa. Je to naprosto neskutečná solidarita,“ dodala.

Jednoho z pejsků si v dopoledních hodinách odvezla i Pavlína Krumlová, která s pejskem Shadow stráví víkend ve Žďáře nad Sázavou. „Dozvěděla jsem se o tom přes sociální sítě. Kdysi dávno jsem pro jeden spolek dělala dočasné péče o pejsky, takže když jsem viděla tuhle prosbu o pomoc, tak jsem neváhala a vyrazila,“ popsala Krumlová.

Ve čtvrtek vpoledne přijel Shadow na místo, kde stráví celý víkend. „Cesta byla v pohodě, teď jsme doma, tak samozřejmě šmejdí, protože neví, kde je, co se děje, takže se ještě nezastavil. Ale myslím, že to bude v pohodě, jiného psa nemáme,“ vysvětlila Krumlová, která plánuje s pejskem vyrazit na procházky.

Ve čtbrtek se kromě Shadow budou muset vystěhovat i další psi. „Budeme rádi, když do dnešního večere stihneme všechny pejsky vystěhovat. Přemístit i zbytek areálu není v našich silách. Časově je to neřešitelné. Budeme doufat, že se nám nenamočí veškeré zásoby,“ vysvětlila Raisová.

Stav ohrožení by měl nastat v pátek v patnáct hodin. Majitelka proto řeší vše s předstihem. „Snažíme se lidem vysvětlil, že je potřeba dát velký pozor na pejska, protože bude z této změny ve stresu. Pro všech šest pejsků dáme lidem vybavení, krmení na čtyři dny a budeme s nimi po celou dobu v kontaktu,“ přiblížila postup Raisová.

Říčka Bělá teče hned podél areálu a hrozí její vylití. Z okolí v minulosti podle slov majitelky už několikrát do areálu popadaly stromy a poničily kotce. Zároveň situaci komplikuje spadlý strom, který v korytě leží. „Jeden strom není úplně odklizený a tvoří takovou hrozbu v říčce Bělé. Myslím si, že bude riziko, že vytvoří bobří hráz a řeka se zvedne. A případně že se to ucpe. Může se tady vytvořit taková přehrada, že nás to úplně převálcuje,“ upřesnila své obavy Raisová, která už několikrát město žádala o odklizení.

Město se začalo celou situaci v průběhu dnešního dne zabývat. „Vše řeší zástupci města, technických služeb a městské správy lesů. V této lokalitě se jedná o těžko přístupný terén, koryto řeky je i přesto pravidelně čištěno a okolí prořezáváno. V současné době však probíhá další prořezání stromů a odstranění spadlého stromu v Bělé. Vše proběhne do čtyřiadvaceti hodin, jelikož je vyhlášen stav ohrožení,“ vyjádřila se k celé situaci mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

V areálu je to však poprvé, co hrozí tak velké zaplavení plochy azylu pro pejsky. „Co byly asi před třemi týdny nebo měsícem přívalové deště, kdy to vytopilo domy a sklepy v Pelhřimově a Humpolci, tak voda byla asi jen dvacet centimetrů pod můstkem, po kterém chodíme. Sice se to nevylilo, ale byli jsme ostražití,“ zavzpomínala na nedávnou situaci majitelka azylu, která doufá, že ani víkendové deště nepřinesou mnoho škod.