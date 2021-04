S jakými problémy se ve Veselé potýkáte?

Takové ty praktické problémy tu snad ani nemáme. Máme kliku, že se tu dokážeme docela dobře domluvit. Máme funkční, komunikativní a hlavně konstruktivní zastupitelstvo. Co mě docela irituje je ale státní správa a administrativní složitost při získávání dotací, a to už při vyplňování dotazníků.

František Peroutka

* letos oslaví 65. narozeniny

* starostou Veselé 1990 – 1998 a od roku 2018 do současnosti

* místostarostou Veselé 1998 - 2018

* roce 2020 šel do důchodu

* je ženatý

* má syna a dceru

* je místostarostou SDH Veselá

* jezdí na kole, také rád chodí na výlety a na houby

Je něco, co vám tu chybí?

V současné době nám chybí možnost dělat různé kulturní akce, chybí nám otevřená hospoda, možnost potkávat se. Jinak si myslím, že všechno funguje. Máme tu obchod, který za této zhoršené situace spíš posílil. Lidé sem chodí nakupovat víc. Občas tam také zajdu a jsem překvapený, že je tam docela slušný sortiment a velice příjemné ceny.

Co byste v obci do budoucna rád změnil, opravil, případně vybudoval?

Nad kancelářemi na obecním úřadě chceme budovu rozšířit o jedno patro. Potřebujeme další prostory na kulturnější fungování obecního úřadu. Chybí nám i místnost na archiv, sklady. Druhá věc je budova bývalé školy, která je už stavebně za zenitem a nevyhovuje. Máme v plánu demolici a stavbu nové budovy ve stejném stylu. Chceme ji využít hlavně na hasičskou zbrojnici a klubovny pro spolky. V neposlední řadě bych tam rád udělal nějakou malou hernu nebo mini tělocvičnu, kde bychom měli pingpongový stůl, a kde by si mohly ženské zacvičit. Třetí projekt, který řešíme, je čistírna odpadních vod.