Česká pošta změnila od 1. října otevírací dobu svých poboček. To se týká hned několik míst na Pelhřimovsku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Klienti tak budou moci všechny pobočky, kterých se změna dotkla, navštívit některé dny v týdnu od 8 hodin a jiné zase do 18 hodin. Například v Humpolci budou mít na poště otevřeno v pondělí a ve středu od 10 do 12 a od 13 do 18. V úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 a od 13 do 16 a v sobotu mohou lidé na poštu zavítat od 8 do 12 hodin.