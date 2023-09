Pošta v Kamenici nad Lipou v sobotu zavírá. Z provozních důvodů

Od září se musí lidé v Kamenici nad Lipou připravit na změny v provozní době České pošty. A to až do 30. listopadu letošního roku. Své záležitosti si už nevyřídí o víkendu, jak na to byli dosud zvyklí.

Pošta v Kamenici mění otevírací dobu. Ilustrační foto: | Foto: Deník/Šimr Petr