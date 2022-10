Zásah do hradu bude největší od sedmdesátých let. „Změn bude opravdu hodně. Dočkáme se výměny elektroinstalace, kanalizace, opravy oken či nové fasády. Návštěvníkům otevřeme i nové prostory,“ popsala kastelánka Zlata Vobenušková. Nejvýraznější změnou projde výstava motocyklů. „Ta nově zasáhne i do interiérů. Zároveň proměníme také samotné místnosti. Využijeme exponáty, které jsou v našich sbírkách. Budou se vztahovat k majitelům, kteří hrad v minulosti vlastnili,“ předeslala Vobenušková.