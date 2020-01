Oproti roku 2018 ubylo v pelhřimovské porodnici osmadvacet porodů. „Úbytek počtu porodů nás nepřekvapil, s nižšími čísla jsme počítali. V Pelhřimově se dlouhodobě narodí pět až šest set dětí ročně,“ uvedla u příležitosti zveřejnění aktuálního počtu porodů v Pelhřimově mluvčí nemocnice Petra Černo.

Porody v Pelhřimově



rok - počet porodů



2013 – 582

2014 – 570

2015 – 598

2016 – 546

2017 – 559

2018 – 533

2019 – 505



zdroj: Nemocnice Pelhřimov

Nejvíce dětí za posledních sedm let se v pelhřimovské porodnici narodilo v roce 2015, tehdy to bylo 598 dětí. Loňský úbytek počtu narozených dětí se ale netýká jenom Pelhřimova, porodů ubylo i v sousedním Havlíčkově Brodě, kde je vyhledávaná porodnice v regionu. Tam se loni narodilo 1 415 dětí, zatímco v roce 2018 to bylo 1 464 dětí.

Přitom maminek, které mají bydliště na Pelhřimovsku a pro místo narození potomka volí havlíčkobrodskou porodnici, meziročně přibylo. Loni jich bylo 113, předloni 96.

Pelhřimovská porodnice si už před lety připsala pozici nejmenší porodnice na Vysočině.

Šance na změnu trendu by měla nastat až po dokončení nového moderního pavilonu, kde bude mít zázemí i porodnice a jehož výstavba by měla začít ještě v letošním roce. „Maminky při volbě porodnice hledají stále větší komfort a ten v Pelhřimově momentálně nenajdou. Nová porodnice bude naopak odpovídat všem moderním trendům,“ dodala Petra Černo.