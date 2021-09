V tuto chvíli mají lidé na výběr ze tří návrhů, nemocnice se ale nebrání i dalším variantám. „Pokud máte jiný návrh, zašlete ho na můj e-mail nebo na adresu nemocnice,“ vyzvala mluvčí Nemocnice Pelhřimov Alexandra Knapová.

Každý z názvů má svůj příběh. Centrální pavilon by to mohl být, protože se nachází v centru klíčových objektů nemocnice a bude s nimi propojený. Pavilon Jaroslava Pujmana získal své jméno po významném chirurgovi, který byl hlavním primářem pelhřimovské nemocnice od roku 1929 do roku 1963. V místě současné stavby má navíc svou bustu. A pavilon péče o rodinu jednoduše mapuje všechna budoucí oddělení, která v něm budou. Zabezpečí totiž pacienty od miminek až po seniory.

Právě poslední zmíněný se nejvíce zamlouvá Heleně Benešové z Pelhřimova. „Přijde mi takový nejosobnější. Hned, jak přijdu domů, dám této variantě svůj hlas,“ komentovala ve středu odpoledne.

Hlasování:



- 3 návrhy

- na www.nempe.cz

- jiné návrhy zašlete na e-mail aknapova@nempe.cz

- vítězný název zveřejní v průběhu října

Budova vzniká hned vedle hlavní lůžkové budovy. Budě v něm sídlit dětské oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, neurologické oddělení a řada ambulancí. Chybět nebude ani podzemní stání pro auta. Stavba vyjde na 592 milionů korun.

Aktuálně probíhají práce na železobetonových monolitických konstrukcích, které by měly být hotové nejpozději na začátku října letošního roku. „Poté dělníci začnou s montáží střechy a následovat bude osazení spojovacích krčků,“ nastínila Knapová.

První krček, jehož délka bude třináct metrů, tak vznikne v polovině října. „Poté přijde na řadu instalace krčku do stravovacího provozu a jako poslední bude zhruba v polovině listopadu osazen dvoupatrový spojovací krček o délce třiačtyřiceti metrů vedoucí do pavilonu akutní medicíny,“ doplnil ředitel Nemocnice Pelhřimov Michal Kozár.

Právě toto propojení se stávajícími klíčovými provozy nemocnice přinese jasné zlepšení po organizační stránce. „Tedy snazší dostupnost centrálních operačních sálů, možnost rychlejšího řešení akutních stavů vyžadujících a mezioborovou spolupráci,“ vyzdvihla na závěr Knapová.