Dva pracovníci už nabídku přijali. „Jejich rodiny už o tom vědí. V současnosti řešíme dopravu, aby bylo možné, je sem k nám přepravit. Chceme se o ně postarat. Mají to těžké,“ dodal Zelený.

Pomoci svým zaměstnancům chce také pracovní agentura Trenkwalder. „Jen na Vysočině máme kolem stovky Ukrajinců. Pokud nám to vláda umožní, zaměstnáme co nejvíce lidí, kteří museli utéct před válkou. Čekáme zatím, co bude dál a co vláda povolí. Naopak by bylo pro firmy velkou komplikací, pokud by musela velká část Ukrajinců do rodné vlasti odjet. Nejdou nahradit,“ uvedla mluvčí agentury Sarah Stárková.

Svým ukrajinským zaměstnancům se rozhodla pomoci také dopravní společnost Icom Transport. Pracuje v ní téměř tři sta lidí ukrajinského původu. „Od včerejšího dne kontaktujeme naše ukrajinské zaměstnance a zjišťujeme bližší informace. Nabízíme jim pomoc s přesunem rodin do České republiky. Pomůžeme s ubytováním, zajištěním základních potřeb a také s veškerou legislativou. Důležité je, aby byly všechny rodiny v bezpečí,“ uvedla předsedkyně představenstva společnosti Icom Transport Kateřina Kratochvílová.