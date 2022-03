Pomoc Ukrajině: z Vysočiny posílají peníze na nákup zbraní i vojenské techniky

Když uvidíte puberťáka, jak útočí na druhého nožem a celé to pozoruje plačící sestra napadeného, co uděláte? Napíšete o tom na facebook, vezmete sestru napadeného k sobě domů a počkáte, jak to dopadne, nebo aktivně zakročíte? Takové přirovnání použil David Eliash z Jihlavska, když se rozhodl poslat na Ukrajinu peníze na obranný materiál.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ukrajinská vlajka na sídle Kraje Vysočina. | Foto: krajská mluvčí Jitka Svatošová

Podle něj Ukrajina nyní potřebuje hlavně finanční pomoc. „Charita se postará o uprchlé lidi, ale kdo se postará o vodu, teplo a náboje pro obránce demokracie? Proto jsem poslal peníze, aby s nimi Ukrajina naložila co nejefektivněji,“ vysvětlil. Víc než osmina rozpočtu v tahu. Kraj Vysočina si na své peníze počká Pomoc Ukrajině



* Lidé posílají na Ukrajinu trvanlivé potraviny, drogerii a věci na spaní

* Velvyslanectví Ukrajiny zřídilo účet na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny, má číslo 304452700/0300

* Pomoc ukrajinské armádě poskytují lidé, firmy i státy Podobně se rozhodlo i Lesní družstvo obcí Přibyslav, které převedlo dva miliony korun na nákup zbraní a vojenské techniky přímo na účet ukrajinského velvyslanectví v Praze. Zároveň vyzvalo, aby podobně postupovali i další lesnické a dřevařské firmy. Účet, který Velvyslanectví Ukrajiny zřídilo na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny, má číslo 304452700/0300. Za tyto peníze bude možné pořídit vojenský materiál pro ukrajinskou armádu a domobranu. Česko může pomoci nabídkou ochranných přileb, neprůstřelných vest či bezpilotních letadel. Ministerstvo průmyslu a obchodu pak daruje Ukrajině stovky tun pohonných hmot, a to jak pro armádu, tak pro obyvatele prchající do bezpečí. Podle Davida Eliashe s Ukrajinou soucítí téměř všichni, samotná vlajka na facebookovém profilu ale nepomůže tolik jako aktivní pomoc. „Buďme rádi, že to není u nás a udělejme maximum pro to, aby to tak i zůstalo. Mluvit a komentovat umí každý. Ale přejít k činům je teprve opravdové hrdinství,“ konstatoval. Finančně se snaží pomáhat i města. Například radní v Humpolci ještě v pátek uvolnili dvacet tisíc z městské kasy na podporu bombardované Ukrajiny. „Jedná se o nejvyšší možnou částku, kterou Rada může takto narychlo uvolnit bez schválení zastupitelstvem. Počítáme však, že po dohodě se všemi zastupiteli uvolníme další finanční prostředky,“ řekl starosta Karel Kratochvíl. Na hranicích je teď peklo, říká mladá uprchlice Rema, žijící na Vysočině Na aktuální dění velmi pružně reaguje jihlavská charita. „Nejdůležitější je nyní pomoci finančně, protože jenom tak dosáhneme efektivního nákupu toho, co je potřebné a vyhneme se složitostem s logistikou," uvedla v pondělí ráno ředitelka Oblastní charity Jihlava Hana Fexová. Později během dne přišla žádost o trvanlivé potraviny, hygienické potřeby a věci na spaní pro rodiny z Ukrajiny, které již přišly na Vysočinu. Česko už poslalo vojenský materiál za téměř dvě stě milionů. Dle Hospodářských novin se jedná o třicet tisíc pistolí, sedm tisíc útočných pušek, tři tisíce kulometů, několik desítek pušek pro ostřelovače a asi milion nábojů. Dvanáct tisíc kusů munice, deset milionů litrů nafty a 2,4 milionu litrů leteckého benzinu, to vše v hodnotě zhruba 272 milionů korun, pak poslalo na Ukrajinu Slovensko. Materiální pomoc již oznámily desítky států, Ukrajincům pošlou mimo jiné munici, protitankové a protiletadlové zbraně.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu