Jako první avizoval svůj odchod z pozice starosty Světlé nad Sázavou Jan Tourek. „Rád bych dotáhl do konce rozpočet na příští rok. Schvalujeme ho na únorovém zastupitelstvu, takže skončím během něj,“ sdělil Tourek s tím, že na svém místě by rád viděl stranického kolegu Františka Aubrechta.

Na světelské radnici byl čtrnáct let, z toho deset jako starosta. „Bylo to nádherné období, na které budu vzpomínat celý život. Městu se, troufám si říct, dařilo. Není to ale jen o mně, ale o skvělé partě lidí, která je opravdu pracovitá a má podobný pohled na svět,“ svěřil se Tourek.

Stejný krok Deníku potvrdil také pacovský starosta Lukáš Vlček. „Slíbil jsem, že jako radní nebudu vykonávat dvě uvolněné pozice. Starosta by ale uvolněný měl být. Řekli jsme si proto, že s největší pravděpodobností skončím začátkem příštího roku. Vše záleží na sestavování rozpočtu, které chci ještě dokončit,“ prozradil.

Na postech starostů končí:



Jan Tourek (KDU-ČSL) – radní pro oblast sociálních věcí



Lukáš Vlček (Starostové pro Vysočinu) – náměstek hejtmana pro oblast zemědělství a životního prostředí



Roman Fabeš (Starostové pro Vysočinu) – radní pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče



Ve funkci pokračuje:



Karel Janoušek (STO) – radní pro oblast majetku

Jasno má i o svém nástupci. „Podle mě jediným možným adeptem je současný místostarosta Tomáš Kocour,“ podotkl Vlček. „Nového místostarostu by pak zvolilo zastupitelstvo, ale takhle daleko ještě nejsme,“ dodal.

V čele Pacova stál čtrnáct let. „Když se podívám na město tehdy a teď, změnilo se výrazně k lepšímu. Nějaké podrobnější hodnocení by ale bylo na samostatný článek,“ usmál se Vlček.

Pomyslné žezlo po osmnácti letech předá nejspíš i starosta Telče Roman Fabeš. „Samozřejmě dodržím koaliční dohodu a skončím jako uvolněný starosta. Předpokládám, že z funkce odejdu úplně, ale teprve to řeším se zastupiteli. Víc k tomu teď nemohu říct. Jasno bude na únorovém zasedání města,“ sdělil Fabeš.

Na pozici starosty tak zůstane jen radní Karel Janoušek. „Zastupitelstvo schválilo, že budu neuvolněným starostou do konce volebního období,“ řekl před časem Deníku. S trochou nadsázky se dá říct, že bude na plný úvazek krajským radním a povinnosti starosty Police bude plnit ve svém volném čase. „Podmínka byla nevykonávat uvolněného krajského radního a uvolněného starostu,“ připomněl.