Obcí, která leží mezi Pelhřimovem a Táborem, projíždělo ještě donedávna nespočet aut a náklaďáků denně. Teď, po dokončení obchvatu obce mají tamní obyvatelé klid. „Nejde jenom o ten hluk, na ten jsme si i zvykli. Ale celkově životní prostředí se tu úplně změnilo. Do obce se vrátili i ptáčci,“ řekl starosta Kamene Josef Dvořák.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkV Kameni, kde žije zhruba 390 lidí, leží stejnojmenný hrad. Ten spravuje Muzeum Vysočiny Pelhřimov. V obci stojí také Kaple Panny Marie Bolestné, která se po své generální opravě stane součástí hradního komplexu.

V areálu bývalého autobazaru chce vedení obce do budoucna vybudovat zázemí a ubytování pro turisty. Součástí areálu je i objekt se sálem, kde sídlí motoklub Rebelové Česko. Ten by v Kameni také rádi zrekonstruovali.

Tip na výlet

Muzeum Jaroslava Foglara.Zdroj: Deník/Veronika HoškováMuzeum Jaroslava Foglara

Necelých třicet kilometrů od obce Kámen mohou zájemci navštívit hrad v Ledči nad Sázavou. V roce 2017 při příležitosti 110. výročí narození Jaroslava Foglara zde bylo otevřeno muzeum, které mapuje život a dílo tohoto spisovatele a propagátora skautingu. Celkem osm místností zdobí stovky ilustrací pana Tesleviče včetně velkoformátových tapet navozujících atmosféru skutečných Stínadel. Průchody, tajemná zákoutí a vše co k nim patří. Nechybí ani sbírka Ježků v kleci v originální vitríně. V muzeu je možnost vyfotit se s Rychlými šípy v životní velikosti, podívat se na kompletní tábor Hochů od Bobří řeky a seznámit se s mnoha zajímavostmi z osobního života pana Foglara.

Chráněná krajinná oblast Železné horyZdroj: Deník/Štěpánka SaadouniChráněná krajinná oblast Železné hory

Asi dvanáct kilometrů od obce najdou milovníci přírody chráněnou krajinnou oblast Železné hory. Až do keltské doby spadá historie dnešní chráněné krajinné oblasti Železné hory. Má rozlohu skoro tři sta kilometrů čtverečních. V roce 1991 byla za účelem ochrany nejcennější části Železných hor založena chráněná krajinná oblast. Nejvyššími vrcholy je Vestec a Spálava. Oblast se rozkládá kolem Chotěboře a Ždírce nad Doubravou, táhne se dále na sever k Chrudimi a pokračuje také za Seč k Ronovu nad Doubravou. Neobyčejným útvarem území je zlomový hřeben s četnými vrcholy a roklemi táhnoucí se od Ždírce nad Doubravou do Podhořan. Největšími a nejkrásnějšími roklemi jsou Lovětínská a Hedvíkovská. Mezi Bílkem a Chotěboří se rozkládá skalnaté údolí řeky Doubravy. Turisté se do oblasti mohou vydat díky šesti naučným stezkám.

Zřícenina hradu Ronovec.Zdroj: Deník/Jaroslav LoskotZřícenina hradu Ronovec

Zhruba sedmnáct kilometrů od obce Kámen najdou výletníci oblíbené místo turistů – zříceninu hradu Ronovec. Hrad se nachází na odbočce ze žluté turistické značky mezi Chotěboří a Havlíčkovým Brodem poblíž obce Břevnice. Kamenný hrad Ronovec byl postaven kolem roku 1262 Smilem z Lichtemburka. Původní název byl Sommerburg, tedy letní hrad. Po husitských válkách nebyl hrad již obydlen a začal rychle chátrat. V roce 1544 je již uváděn jako pustý. K samotné zkáze hradu dopomohla i pověst o hradním pokladu, díky čemuž byl rozkopán. Na hradě se nachází pamětní deska Josefa Čapka, rodáka a zakladatele muzea v Dolní Krupé. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka.