/FOTO, VIDEO/ Větrné elektrárny a solární panely. Dvě energetické společnosti se už ucházejí o přízeň městyse Počátky na Pelhřimovsku. Podle starosty Karla Štefla rozhodnou zastupitelé.

Stavba elektráren v krajině u Počátek by pro město znamenala zajímavý přínos do rozpočtu. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Minimálně tři větrné elektrárny chce stavět u Počátek na Pelhřimovsku energetická společnost z Brna. Teď zájem projevila i společnost ČEZ. Pro výstavbu až devíti větrných elektráren si ČEZ vytipoval několik pozemků, pro stavbu fotovoltaických elektráren dvě lokality.

Zájem stavět větrné elektrárny u Počátek má aktuálně společnost Větrná energie z Brna, která má mateřskou firmu v Rakousku. Elektrárny plánuje v lokalitě směrem od Žirovnice. „Vím, že se o elektrárnách v Počátkách mluvilo. Ale moc se mi to nelíbí. Podle toho, co jsem slyšela, mají elektrárny stát docela blízko Počátek. To není dobrý nápad,“ konstatovala Petra Čekalová.

VIDEO: Nové větrné elektrárny u Počátek. Zřejmě vzniknou minimálně tři

Opačný názor má Hana Koronczi. „Já nejsem proti. Před víc jak deseti lety tady už podobná aktivita byla. Tenkrát se to lidem nelíbilo, ale doba se změnila. Elektrárny tady mají prý stát tak nejdřív za šest let. Do té doby se může změnit hodně věcí,“ poznamenala pracovnice počáteckého informačního centra.

Podle starosty je stavba elektráren u Počátek běh na dlouhou trať. „Všechno je to zatím v rovině diskusí. Firma z Brna představila svůj záměr včetně ankety. ČEZ si naplánoval besedu s obyvateli, ale tu nakonec zrušil. Další termín zatím nemáme,“ prohlásil starosta. Jak dodal, pokud může mluvit jen sám za sebe, považuje nabídku firmy z Brna za reálnější. „ Ale rozhodnou zastupitelé,“ zdůraznil. Jak upřesnil, Počátky by ve spolku s ČEZem získaly údajně postavení minoritního spoluvlastníka pěti procentního podílu, což příjem kolem dvou set tisíc korun ročně. Další příjem může být z pronájmů pozemků pro větrné elektrárny. Projekt se uskuteční z korporátních a akcionářských finančních zdrojů ČEZu. Městys Počátky může odstoupit ze společné firmy a odprodat svůj podíl podíl za částku pěti milionů korun za každý stožár větrné elektrárny. Společnost Větrná energie z Brna nabízí městu Počátky příspěvek do rozpočtu při stavbě čtyř elektráren víc než milion za rok.

V současné době je na Vysočině už větrných elektráren několik. Například u obce Kámen nebo Věžnice. Naopak stavbu elektrárny v Puklicích u Jihlavy zakázal krajský úřad.