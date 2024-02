Podmínky pro lyžování jsou složité a daleko od ideálu. I přes nepříznivé počasí jsou na Vysočině stále v provozu některé lyžařské areály, a to jak pro běžkaře, tak pro příznivce sjezdového lyžování.

Na Vysočině jsou stále otevřené některé lyžařské areály. Ilustrační foto: Deník/Jaroslav Loskot

Trasy pro běžkaře mohou lidé využít v Českém mlýně Jihlavě a opět i ve Vysočina Aréně u Nového Města na Moravě. V prvních dnech tohoto týdne prováděli pracovníci ve Vysočina Aréně úklid po biatlonovém mistrovství světa, které skončilo v neděli.

Tratě Vysočina Arény budou v nejbližších dnech sloužit veřejnosti a pro trénink sportovních skupin. „Počítejte však s tím, že s ohledem na předpověď počasí budou podmínky pro lyžování složité a daleko do ideálu," upozornil web Vysočina Arény.

Okruh pro běžkaře v jihlavském Českém mlýně měří okolo 650 metrů. V pátek ráno na něm budu školní závody a odpoledne do čtyř hodin akce Jihlava team sprint určená pro přihlášené týmy. „Na víkend se ještě pokusíme upravit to, co půjde, ale vzhledem k teplotám, které to počasí přináší, už asi budeme brzo končit nebo ten okruh velmi zkracovat," komentoval Martin Kratochvíl ze spolku Lyžařské Jihlavsko, který se stará o úpravu trati.

Se sjezdovými lyžemi či snowboardy mohou lidé na Vysočině vyrazit na tři poslední otevřené sjezdovky, a to na Šacberk u Jihlavy, Fajtův kopec u Velkého Meziříčí a Harusův kopec u Nového Města na Moravě.

Na Harusově kopci se bude lyžovat v pátek a pak provozovatelé podle počasí zváží to, jestli bude sjezdovka v provozu také o víkendu, uvedl to správce areálu Karel Klapač. Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí bude vlek jezdit do konce tohoto týdne. „Pak to přerušíme, z důvodu počasí a nezájmu lyžařů," komentoval Jiří Pálka z tamního lyžařského klubu. Dodal, že na svahu také ubývá sníh.

Sjezdovka Šacberk u Jihlavy bude mít do konce týdne běžnou otevírací dobu. „Předpokládám, že pojedeme ještě i dál. Ten další týden bychom chtěli zvládnout, ale je to závislé na počasí," předpověděl Lukáš Havlíček za provozovatele.