Bydlení v Pacově na Pelhřimovsku bude zase o něco dostupnější. Vzniká tady velký bytový dům se čtyřiceti byty. Město navíc bude prodávat i sedm parcel pro výstavbu rodinných domků.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Cvrčková Klára

Nového bytového domu se Pacovští dočkají po několika letech. „Pro nás je to největší zásah do bydlení od začátku devadesátých let. Přes pětadvacet roků se tady žádný bytový dům nepostavil,“ podotkl starosta Pacova Lukáš Vlček.