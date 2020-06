„Jedná se o opravu silnice bývalé první třídy, která vede od Božejova do Myslotína a ještě kousek před Pelhřimovem,“ informovala Marie Tesařová, ředitelka jihlavského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic.

Práci, která spočívá v úpravě povrchu zmíněné komunikace, muselo zmíněné ředitelství kvůli dopravním omezením rozdělit na etapy.

Dělníci začali na silnici pracovat v březnu. „Tato akce začala v době nejprudší krize. Vždycky záleží na tom, kdo stavbu provádí. Tady dělají naše firmy, kde jsou domácí pracovníci, takže tam žádné omezení nenastalo,“ vyjádřila se Tesařová k pandemii koronaviru a možným omezením.

Hotovo by tedy mělo být do konce června. „Zatím to vypadá, že hotovo bude možná i dřív, to znamená kolem 20. června,“ prozradila Tesařová.

Oprava úseku je rozpočtovaná na jednapadesát milionů korun. „Nikdy to nedopadá tak, jak předpokládáme. Vždycky se hradí skutečné náklady. Uvidíme tedy, kam se dostaneme. Zatím je vyfakturovaných necelých sedm milionů korun,“ doplnila Tesařová.