„Tím, jak je prostor křižovatky rozlehlý, je vjíždění do křižovatky, zvlášť pro řidiče, kteří to tu neznají, dost nepřehledné. Po rekonstrukci se tam situace zklidní,“ popsal současná úskalí křižovatky starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Rekonstrukci průsečné křižovatky u Modré hvězdy, kde se sbíhají ulice Družstevní, Pelhřimovská, Vackova a Komenského, začne po zimním období. „V dubnu příštího roku by měly práce začít a do podzimu by mělo být hotovo,“ informoval Jaromír Pařík.

Nejedná se však jen o rekonstrukci samotné křižovatky. Dělníci si vezmou do parády také přilehlou již zmíněnou Družstevní ulici, část Komenského ulice, hlavní vodovodní řád města, plynovod, odpady, veřejné osvětlení a mimo jiné také chodníky. „Hlavním investorem je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, která bude financovat věci kolem komunikace a stavbu nové křižovatky. Zbytek půjde za městským rozpočtem,“ sdělil kamenický starosta.

Doplnil také, že rekonstrukci rozdělí na tři etapy, aby bylo možné vytvořit vhodné objízdné trasy.