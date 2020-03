Stavba bruslařské dráhy a cyklostezky u rybníka Stráž v Pelhřimově získává jasnější obrysy. Zastupitelé Pelhřimova schválili na středečním zasedání nabytí potřebných pozemků do vlastnictví města. „Poslední pozemek, který je potřebný ke stavbě in-line dráhy kolem pelhřimovského rybníka Stráž, je v jednání s dotyčnými majiteli,“ prozradila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Se stavbou zmíněné in-line dráhy by měli dělníci začít v příštím roce. V témže roce by se po nové, hladké, asfaltové cestě mohli projet první nadšenci. „Do konce letošního března by měla být dokončena projektová dokumentace, poté dojde k vyřízení veškerých potřebných náležitostí stavby,“ informoval místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš.