Více než deset nedostatků našli v maloobchodě v Olešné na Pelhřimovsku inspektoři ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Kvůli plísním, trusu hlodavců či dalším znečištěním prodejnu zavřeli. Jde o jediný obchod, který v obci fungoval. Aby si místní nakoupili, budou muset jezdit do Pelhřimova nebo sousedních obcí.

Kvůli plísním, trusu hlodavců i dalším znečištěním inspektoři zavřeli prodejnu v Olešné. | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Místostarostu Lukáše Reise reakce inspektorů nepřekvapuje. Podle něj šla kvalita prodejny dolů. V minulosti s ní přitom byli v Olešné spokojení. „Bývali jsme náramně spokojení. Dříve tu bývala jednota, která měla okleštěnou nabídku a omezenou otevírací dobu. Smlouvu jsme ukončili a domluvili se s jiným provozovatelem. Všechno bylo super. Jenže pak to provozovnu předal dál. Kvalita začala opět začala uvadat až do uzavření,“ přiblížil místostarosta.

Zákaz fotografování na pouti u Pelhřimova. Naše právo, tvrdí folkloristka

„Čistota do obchodů má prostě patřit. Když se na to dlabe, tak to jinak neskončí. Nepřekvapuje mě to, ale mrzí. Bylo pro nás přitom plus, že jsme tady obchod měli,“ dodal.

Inspektoři našli tyto nedostatky v olešnické prodejně

Výskyt trusu hlodavců; Potraviny poškozené nebo kontaminované škůdci; Stopy po působení a výskytu hlodavců; Výskyt plísní na provozovně; Výskyt plísní na výrobních zařízeních, předmětech nebo površích; Výskyt plísní v chladicích zařízeních; Výrazně zanedbaný úklid; Výrazné znečištění prostor; Nečistoty na podlaze; Nečistoty na regálech či zařízeních; Silně znečistěná chladicí zařízení

Mezi vady, které inspektoři našli, patří například plísně na provozovně nebo výskyt hlodavců. „Potraviny jsou kontaminované nebo poškozené škůdci. Je zde výskyt jejich trusu. Výrazně zanedbaný je i úklid,“ upřesnili inspektoři.