Luxová se na festival rekordů a kuriozit v Pelhřimově přihlásila poprvé s cílem vytvořit na hlavě modelky nejdelší cop. Odvážnou ženu našla přes Instagram. Zatímco zaplétá modelce vlasy, vypráví reportérce Deníku, jak se zakoukala do zvláštní kadeřnické techniky, která do Evropy přišla nejspíš z Afriky.

Nejmenší žena, podpisy i pohyblivé sochy. Festival rekordů baví Pelhřimov

Tamní ženy mají krátké vlasy od přírody, a tak si k nim zaplétají vlasy umělé. Někdy se jim říká rasta. „Tahle úprava se mi vždycky líbila. Používám při práci vlasy umělé, kterým se říká kanekalon. Zaplétat jsem se naučila v kurzu. Teď už to dělám pět let,“ říká Lucie.

První modelkou byla nejdřív její máma, které na hlavě vytvořila snad všechny možné variace na copy a vrkoče. „Zákaznice si mě najdou přes Instagram. Zájem o zvláštní úpravu mají všechny bez ohledu na věk. Náplety slušní ženám v každém věku. Ani ty starší se nebojí experimentů. Na pletení ale musí mít zákaznice čas. Někdy to trvá až dvanáct hodin. Údržba copánků je jednoduchá. Žena s copánky vypadá pořád upraveně, i když ráno vstane,“ vysvětluje mladá zdravotnice.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

V Pelhřimově nejdřív využívá vlastní vlasy modelky, sedmdesát centimetrů dlouhé a na ně naplétala kaneykalon. „Zaujalo mě to, chtěla jsem si vyzkoušet, jak bude soutěž vypadat. Tak jsem se přihlásila a riskla to,“ usmívá se tmavovlasá dívka.

Chodit po světě s takovou ozdobou, jako je cop dlouhý desítky metrů, by si ale netroufla. „To by její hlava asi dlouho neunesla, asi by jí to zlomilo krk,“ dodává Lucie Luxová a vysvětluje, že po soutěži půjde obří cop okamžitě dolů. Modelka o svoje nádherné přirozené vlasy nepřijde.