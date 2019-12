Plavání s Iromezem bylo organizováno jak „čertovsky“ dobrá akce, kterou připravil dodavatel tepelné energie do plaveckého bazénu. Speciální nabídku vyhlašují také některé zdravotní pojišťovny nebo město.

Největší nedělní návštěvnost ze strany rekreační veřejnosti od počátku letošního listopadu zaregistroval plavecký bazén o poslední listopadové neděli, 24. listopadu se tam vystřídalo 409 osob.

O ostatních nedělích v listopadu to bylo mezi třemi a čtyřmi stovkami lidí. Konkrétně 3. listopadu navštívilo bazén 382 lidí, o týden později 317 osob a 17. listopadu prošlo kolem pokladny 354 návštěvníků sportoviště.

V neděli 1. prosince si přišlo v Pelhřimově zaplavat, vysaunovat se nebo pobýt ve vířivkách jen 252 lidi. „Šlo o neděli, kdy se na Masarykově náměstí v centru Pelhřimova rozsvěcel vánoční stromek,“ poukázal na příčinu možného nižšího zájmu o návštěvu plaveckého bazénu Jaroslav Záběhlík.

Do 22. prosince bude pelhřimovský plavecký bazén otevřen podle obvyklého sezonního rozpisu, tedy od úterý do neděle. Od 23. prosince do konce roku přejde sportoviště na prázdninový provoz.