„Z hlediska právě připravovaného nového územního plánu, který bude aktualizovat veškerou infrastrukturu a plochy pro rozvoj města, je více než nezbytné podrobit současnou trasu obchvatu zodpovědné analýze. Je to nutné i z toho důvodu, že realizace severní části obchvatu postrádá smysl z pohledu intenzity dopravy a zároveň z důvodu násilného rozdělení hospodářské krajiny,“ napsal místostarosta Petr Machek do humpoleckého zpravodaje.

Například taxikářka Pavla Kopalová s názorem místostarosty nesouhlasí. „Myslím, že Humpolec obchvat potřebuje. Já bych ho určitě uvítala. Doprava v ulicích je hrozná. Hlavně v létě, kdy se na hlavním tahu na Pelhřimov něco stane a všechno jezdí přes Humpolec,“ řekla Deníku. Podle živnostníka Milana Němce je to zřejmě vtip. „Pobavilo mě, že nepotřebujeme obchvat pro malou vytíženost dopravou. A přitom chce radnice platit za studii křižovatky Billa, protože je to tam zatížené dopravou. Takže budeme mt co? Půlobchvat nebo snad čtvrtobchvat a nebo nic,“ poznamenal.

O obchvatu Humpolce se mluví déle než než dva roky. Loni v humpoleckém kině představilo bývalé vedení radnice obyvatelům dokonce už studii obchvatu v ceně stavby tři čtvrtě miliardy. Debata o které psal i Deníku, byla bouřlivá. Na přetřes přišly finance, ochrana životního prostředí i kritika samotného naplánování obchvatu. Mezi ty, kteří si myslí, že obchvat uškodí přírodě, patřila například Jana Zadková. Ta zároveň vlastní část pozemků v Čejkově, přes který by obchvat vedl. „Nechci, aby to tolik zasahovalo do přírody. Je to příliš výrazné. Naštěstí jde o počátek, takže šance žije. Aspoň je dobře, že si projektanti vyslechli, co si myslíme,“ vyjádřila svůj názor Zadková.

Obchvat by ale měl vyřešit dopravu i hluk, se kterým lidé v okolních obcích obcích potýkají. „Pokud by se to týkalo i Jiřic, byla bych určitě pro. Přes vesnici vede silnice, přes kterou jezdí hodně aut. Využívají ji řidiči, kteří se chtějí dostat do Humpolce. A není jich málo,“ řekla na debatě obyvatelka Jiřic Lenka Šterbová. Podle aktuální informace starosty Jiřic Miroslava Jirků obchvat jako takový nic neřeší. „Nám by pomohla protihluková stěna, ale té se zatím nedočkáme,“ řekl Deníku.

Deník požádal o aktuální informaci také město. „Koridor obchvatu města je vyznačen v současném územním plánu. Jelikož město Humpolec bude v blízké době zpracovávat nový územní plán, který vždy po určité době reviduje rozvojové parametry území, bude i koridor případného obchvatu revizi podroben,“ sdělil místostarosta Petr Machek. Studie budoucího obchvatu zatím vede přes katastr Čejova, Humpolce, Jiřic a Vystrkova. Zpracovatel studie firma SUDOP Praha.

Plánovaný obchvat Humpolce

• Začátek stavby obchvatu: Po roce 2030

• Stavební náklady: 760 milionů korun

• Náklady na výkup pozemků: 93 milionů korun

• Délka obchvatu: 7 850 kilometrů

• Navrhovaná rychlost: Devadesát kilometrů v hodině součástí bude i cyklostezka v délce tři a půl kilometru

