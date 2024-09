Kapela pivo Dotahovák 12° vytvořila ve spolupráci s kamenickým pivovarem. Pivo má být speciálem této kapely. „Komunikaci s kamenickým pivovarem rozjel náš kamarád. Nás potom do pivovaru pozvali, ochutnali jsme skvělé kamenické pivo a myslím, že jsme si i vzájemně sedli s majitelem pivovaru Milanem Houškou. Dohodli jsme se, jak by Dotahovák měl zhruba chutnat a kameničtí uvařili pivo, za kterým si my můžeme určitě stoprocentně stát. Myslím, že se fakt hodně povedlo,“ pochválil si spolupráci Tonda Rauer z kapely Harlej.

Pivo rockové kapely Harlej se chuťově od dalších kamenických piv liší. „Pivo je dvanáctka ležák, ale je trošku upravená. Jsou tam jiné chmely, než dáváme do klasické dvanáctky. Manažer kapely Harlej je mimo jiné sládek, takže on společně s naším vrchním sládkem postavil tuto recepturu,“ vysvětlil jednatel pivovaru Milan Houška.

Podle jednatele se jedná o nultý ročník spolupráce kapely Harlej a pivovaru. Letos v Kamenici nad Lipou uvařili třicet hektolitrů tohoto piva, aby zjistili, jaký je o něj zájem. „Zájem je o pivo velký, myslím si, že v horizontu jednoho měsíce dojde a nebude už na trhu. A fanoušci si budou muset počkat až na příští rok,“ upozornil Houška.

A právě příští rok je v plánu tohoto piva uvařit více. „Tento rok to byla taková příprava, abychom to příští rok na třicáté narozeniny kapely Harlej udělali trochu ve větším. My budeme vařit teď přes zimu, domluvíme se, kolik ho budeme vařit, nicméně určitě to bude více než letos, aby nám v průběhu roku nedošlo,“ popsal plány Houška.

Příští rok se blíží třicáté narozeniny kapely Harlej a spolupráce s Pivovarem Kamenice nad Lipou bude pokračovat. „K třicetinám se nám doufám ve spolupráci s Kamenickým pivovarem podaří vymyslet nějaké další překvapení. Ohlasy na Dotahovák jsou výborné, takže z naší strany je určitě zájem o to, aby spolupráce pokračovala,“ svěřil se Rauer.

Pivo je k dostání většinou pouze na akcích kapely Harlej, anebo v Pivovaru Kamenice nad Lipou. „V sudech ho děláme pouze pro kapelu,“ vysvětlil Houška. „Poté, co jsme pivo představili poprvé v Praze, tak jsme ho začali prodávat. A i kapela ho začala prodávat na svých akcích,“ dodal.

I přesto se však dá pivo zakoupit i v několika málo prodejnách. Jedna z nich začala pivo prodávat před necelými čtrnácti dny. „Zastavte se dnes od devíti, máme skladem na prodejně, dokonce i chlazené,“ uvedlo vedení prodejny Obchod s nápoji v Hořicích na sociálních sítích, které jako jedno z mála toto pivo nabízí.