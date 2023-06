Dvojky, trojky, jedna čtyřka za sportovní vyžití a jediná pětka za bytovou politiku. Město Pelhřimov při rozdávání vysvědčení radnicím nedopadlo špatně.

Obyvatelům Pelhřimova nejvíc chybí byty. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

V anketě, která měla za cíl vystavit vysvědčení vedení Pelhřimova, hlasovalo 67 lidí, z toho polovina dala radním za byty nedostatečnou.

Nové byty by uvítal například Ondřej Slabý který pracuje v místním kulturním zařízení. „Kdybych si měl vybrat, co potřebuje Pelhřimov víc - jestli byty nebo venkovní bazén o kterém se u nás často mluví, pak by to byly byty,“ řekl Deníku. Stejný názor, že byty jsou na prvním místě, má i Šárka Brothánková.

Místostarosta Zdeněk Jaroš přiznává, že městských bytů není dost, ale zároveň podává i zajímavé vysvětlení. „Bytů je málo. Máme obrovský převis žadatelů a víte proč? Za metr čtvereční se v Pelhřimově v městském bytě platilo padesát korun. V komerčním bydlení je to mnohem víc. V současné době, kdy rostou ceny energií a zdražuje údržba je to skoro charita. Takže byty volné u nás nejsou protože nájemné je tak levné,“ konstatoval a dodal, že ho výsledek pelhřimovského vysvědčení pro radnici potěšil.

V dopravě hezká trojka. Byť nehlasovalo ani osmdesát lidí. Pelhřimov se letos pustil do akce, která mu vylepšila skóre. Buduje cyklostezky. V okolí rybníka Stráž vyrůstá nová cyklostezka a relaxační zóna. „Přípravy finišují také u výstavby nového veřejného osvětlení, plaveckého mola a mola pro lodičky i mobiliáře. Nově bude na příjezdu z Vlásenické ulice zřízeno parkoviště pro návštěvníky,“ upřesnil Jaroš.

V bezpečnosti obyvatelé Pelhřimova dali městu známku dobrou, ale v oblasti sportu dostatečnou. Obyvatelům Pelhřimova chybí v létě venkovní bazén. To má ale pelhřimovská radnice v plánu napravit. „Absence venkovního bazénu, po kterém touží mnoho místních obyvatel, už totiž dlouho hýbe Pelhřimovem, což ukázal i výsledek ankety v roce 2018. Samozřejmě je potřeba lidem nabídnout více komfortu v podobě služeb, než bazén v současné době nabízí. Město potřeby obyvatel vnímá, proto se touto problematikou stále více zabývá,“ uvedl starosta Ladislav Med a dodal: „Věřím, že v letošním roce budeme moci přikročit k zadání projektové dokumentace,“ doplnil.