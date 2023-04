„Na Vysočině je rozhodně nejlepší Mařenka. Tam jsem byl už několikrát. Je vysoká, poměrně nová a má i zajímavý design. A ten výhled po vyšlapání stojí za to,“ láká Fryšonc.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

S tím souhlasí Karel Boudný. Na Mařenku na Třebíčsku vzal i svého psa. „Je to frajer. Těch třicet metrů vystoupal úplně sám a bez problému. Na druhou stranu je zvyklý, výšky se mu nejspíš líbí,“ uvažuje Boudný. Ten na rozhledny chodí poměrně často.

„Na Mařenku jsem se chystal poměrně dlouho. Když je nálada a slunečno, tak si rád někam vyjdu. Tady na Vysočině je ten výběr poměrně rozmanitý. A každá vyhlídka má něco do sebe,“ říká.

Rozhledny na VysočiněZdroj: Deník

Od května bude pro zájemce otevřená rozhledna Babylon u Náměště nad Oslavou. Ta patří mezi vyhlídky, kde lidé platí vstupné. Děti do šesti let mají výstup zdarma, ostatní zaplatí pětadvacet korun.

Veronika Fialková, která Babylon spravuje, dodává, že se cena nezdražila. „Elektřina tady není a kvůli benzínu, který je potřeba na dojetí, by to nemělo smysl,“ vysvětluje. Rozhledna byla přes zimu zavřená. „Průběžně jsme ji kontrolovali, jestli je v pořádku. Finální prohlídka bude za dva týdny před otevřením,“ dodává Fialková.

Babylon lidé uvidí i z rozhledny Karasín na Žďársku. Tu letos čekají i opravy. Podle Libora Jedličky vyjdou zhruba na sto dvacet tisíc korun. „Plánujeme od května opravit dřevěný ochoz. Ten je potřeba ošmirglovat a znovu natřít. Rekonstrukce návštěvníky nijak neomezí. Uděláme to za klasického provozu,“ ujišťuje Jedlička. A doplňuje, že už je znát větší zájem turistů oproti zimním měsícům.

Rozhledny na Vysočině vyhledávají i turisté z jiných krajů. Na třebíčský Pekelný kopec se v dubnu z Brna vypravil se svou rodinou Jiří Šulc. „Na Pekelňák jsme se vypravili poprvé. Chtěli jsme si udělat pěkný výlet, a to se tady povedlo. Je jen potřeba být připravený na to, že nahoře fouká, ale to spraví vhodné oblečení. Hlavně nic nepodcenit,“ radí Šulc.