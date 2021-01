Rušení přepážek v menších městech je trend do budoucna. Podle finančníků stoupá zájem o internetové bankovnictví

Česká spořitelna sídlila ve Ždírci nad Doubravou přímo v budově obecního úřadu. Už je to minulost. Ilustrační foto | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Banky na Vysočině zavírají pobočky. Zůstávají bankomaty a internet. Ve Ždírci zrušila loni pobočku Česká spořitelna. Zbyl po ní bankomat. „Pro lidi, co neumí internetové bankovnictví to je neštěstí. Máme příbuzné ve Studenci. Pro ně byla už cesta do Ždírce do spořitelny výlet na půl dne. Teď musí jezdit až do Chotěboře,“ postěžovala si Iva Blažíčková ze Ždírce.