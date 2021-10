Návrhy mohl podat úplně každý, nezávisle na tom, kde se zrovna nacházel. „I kdyby byl člověk třeba v Austrálii, pokud jeho návrh bude dobrý, určitě ho do soutěže přidáme. Rozhodně jsme v tomto neměli nastavené žádné limity,“ zdůrazňoval Ecler.

Uzavírka návrhů stále ještě nebyla uzavřena, už teď se jich ale sešla široká paleta. „Vybavím si třeba zmenšené prvky městské architektury. Asi nejvíc mi v hlavě utkvěla socha poutníka s pivem Poutník, to je jeden z mých oblíbených favoritů. Lidé mohou své nápady posílat stále, sběr uzavřeme nejdřív za týden, ale klidně i za čtrnáct dnů,“ upřesnil Ecler.

Pak vybrané návrh čeká dlouhá cesta ke schválení. Musí projít nejdříve skrze komisi pro kulturní a cestovní ruch, a následně se dostane až k radě města. „Chtěli bychom, aby takhle ozdobené byly všechny objezdy ve městě, ale záleží, na čem se nám podaří se dohodnout. Je možné, že to budou jenom některé,“ uznal ředitel Martin Ecler.

Tahák pro turisty

Hlavním cílem nových objezdů pak bude více upoutat i širokou veřejnost, především pak turisty. Samotný nápad na ozdobení kruháčů setkává i s podporou místních. "Na kruháči by mělo být něco, co je pro Pelhřimov typické. Osobně se přimlouvám za to, aby tam stál poutník, a to ať už jako klasická socha poutníka, nebo jako lahev našeho výborného piva," usmála se například Anna Kudrnová z Pelhřimova.

Důležitá je zde i bezpečnostní otázka. Podle mluvčího ŘSD Martina Bučka je v tomto případě dosti individuální. „Dost záleží na tom, jak je kruhový objezd postavený, jestli je třeba s bypassem. Pokud tam chce město nějakou ozdobu mít, většinou by toto mělo zohlednit a do toho vstupovat už při prvotní přípravě stavby,“ sdělil Buček.

Na tuto otázku myslelo i Kulturní zařízení. „Předběžně jsem se o tom bavil i s policisty, ti jsou většinou rádi, když je objezd nějak zaplněný, nebo prostě zneprůhledněný. Řidiči pak vidí snáz, že tam něco je. Jedinou podmínkou zůstává, aby tam nebyly žádné výrazné nápisy,“ konstatoval Ecler.