Vyhledávaným místem pro maturitní plesy v Pelhřimově je Kulturní dům Máj. Datum si v něm zamluvilo už šest maturitních tříd. Oproti předchozím ročníkům si za pronájem sálu letos připlatí. „Přibližně o dva a půl tisíce korun. Zdražili jsme primárně kvůli energiím, protože jdou nahoru. V ceně ale studenti mají otevírací dobu, úklid, teplo či technika,“ popsal Michal Strnad z kulturního domu s tím, že základní částka je dvaadvacet tisíc šest set korun.

Řidiči v Pelhřimově si na opravené silnice počkají. Víme, co stojí za zpožděním

Návštěvníci plesů se letos dočkají lepšího zázemí. „Budovu jsme opravovali. Vyrostla tady krásná nová kavárna. Také prostor před samotným domem je mnohem hezčí. A zároveň jsme uvnitř navýšili kapacitu ke stání. Opravy do plesové sezony nezasáhnou a změny by měly být jen k lepšímu,“ ujistil Strnad.

Jedna z možností, jak za plesy ušetřit, je jejich přesunutí ze zimních měsíců na jarní. Takovou eventualitu zvažovali v Kamenici nad Lipou. „Mně by to smysl dávalo. Vytopení sálu v zimě je drahé a ceny šplhají nahoru. Minulý školní rok jsme kvůli pandemii měli ples v červnu. Bylo jen trochu zvláštní být v šatech ve vedru. Zatím to ale vypadá, že to teď bude klasicky v lednu,“ prozradila jedna z pedagožek kamenického gymnázia, která si nepřála uvést své jméno.

Dřív byla jedním z nejživějších míst ve vsi. Opuštěná sýpka teď mizí v zapomnění

Bez maturitních plesů se museli v předchozích dvou letech obejít v Humpolci. Letos si to proto plánují vynahradit. „Skoro všechno jsme v předchozích letech zrušili. Letošní ročník naštěstí ještě v ohrožení není. Takže si studenti akce už organizují. Mohlo by to být na úrovni před pandemií,“ věří ředitel humpoleckého gymnázia Jiří Dalík.