„V minulých letech totiž souhrnně Pelhřimov na místní části doplácel. Cena vodného a stočného bude odpovídat ceně soutěžené v koncesním řízení, plus snížená inflace,“ informovala mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Například obyvatelé Houserovky, Janovic, Ostrovce a Vlásenice tak zaplatí až o 10,50 koruny za kubík vody víc. „Četla jsem to v novinách a překvapilo mě to teda hodně. Žádný nadšení neprojevujeme. Jako vesnice jsme si tu udělali vodovod svůj, a když jsme šli pod Pelhřimov, tak to město převzalo, aniž by do toho investovalo. Co můžeme dělat. Všechno se zdražuje, vodu potřebujeme. Hlavně zalévat s ní, už si člověk nedovolí. Něco pěstovat a zalévat pitnou vodou by se vůbec nevyplatilo. Chytáme dešťovou vodu, takže zaléváme s ní,“ řekla Eva Hovorková z Vlásenice.

Kolik Pelhřimovští zaplatí za energie v roce 2021



Voda (součet vodného a stočného)

2020 69,30 Kč/m3

2021 71,50 Kč/m3



Teplo

2020 648 Kč/GJ

2021 648 Kč/GJ



Elektřina

2020 4 518,6 Kč/MWh

2021 4 518,6 Kč/MWh

(cena platí pro zákazníka s výhodnějším produktem s fixovanou cenou Variant 24 Září 2019 a Variant Listopad 24 2020)



Plyn

2020 1 560 Kč/MWh

2021 1 560 Kč/MWh

(Cena je uvedena za domácnost topící zemním plynem se spotřebou 15 MWh/rok, která platí za produkt Variant 36 Únor 2020)

Obyvatelé Pelhřimova zaplatí za vodné v příštím roce o 1,55 koruny víc, tedy 37,95 koruny za kubík. Stočné je pak vyjde na 33,55 koruny za kubík, což je o necelou korunu víc. „Co se týká ceny vody, tak pro konečného spotřebitele se jedná o navýšení o 3,2 procenta, což je méně než dosavadní výše inflace,“ poznamenala Andrea Unterfrancová.

Vodovody a kanalizace bude v Pelhřimově od 1. ledna příštího roku spravovat jediná společnost, a to Pelhřimovská vodárenská. „Do budoucna se určitě budeme snažit zachovat cenu vody na co nejnižší úrovni. V Pelhřimově je totiž voda nejlevnější mezi srovnatelnými městy na Vysočině a tento trend chceme zachovat i nadále,“ vzkázala lidem mluvčí pelhřimovské radnice.

Naopak cena za teplo zůstane v Pelhřimově stejná jako v letošním roce. „Ceny tepelné energie zůstávají pro rok 2021 stejné jako v roce 2020, to znamená na sekundární části sítě 648 korun včetně DPH za jeden GJ,“ sdělila Hana Zíková, jednatelka společnosti Iromez.

Do ceny na příští rok nebudou promítat ani inflaci, ani dopady koronavirové epidemie v důsledku nižších prodejů tepla zejména u objektů občanské vybavenosti, jako je kulturní dům, divadlo, knihovna, kino či plavecký bazén. „V příštím roce budeme dále investovat, a to zejména do měřící techniky a techniky na výrobu lesní biomasy. Investice budou realizovány bez vlivu na cenu tepla, neboť se jedná zejména o investice obnovovací,“ vysvětlila Hana Zíková.

Ani cena za plyn a elektřinu se v Pelhřimově výrazně nezmění. „U produktů v našem portfoliu nebudeme od nového roku měnit ceny za dodávky elektrické energie ani zemního plynu. Regulovanou složku, kterou zveřejnil Energetický regulační úřad na konci listopadu, ale samozřejmě změnit musíme, což se promítne i do ceníků pro zákazníky,“ uvedl Roman Šperňák, mluvčí společnosti E.ON.