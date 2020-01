Jedna z takových kontrol se uskutečnila ve středu 8. ledna. Do akce vyrazili kolem deváté hodiny ráno policisté z obvodního oddělení v Pelhřimově. „Zaměřili jsme se na kontrolu objektů v chatových oblastech Hejlov, Lipické údolí a Čakovice. V daných lokalitách jsme zkontrolovali sto dvacet chat, a to nejen to, zda nejsou vykradené či poškozené, ale také jejich řádné zabezpečení. U žádného z objektů jsme nezjistili, že by došlo k jeho narušení,“ shrnul průběh kontroly Jiří Václavík, zástupce vedoucího obvodního oddělení Pelhřimov.

Policisté se na kontroly rekreačních objektů zaměřují v denní i noční dobu. Nepravidelně provádějí také větší kontroly, při kterých do terénu vyráží několik policejních hlídek i s policejními psovody.

Právě toho, že jsou chaty během zimy prázdné, využívají pachatelé, kteří odcizí vše, co mohou následně zpeněžit, nebo objekt využijí jako jejich dočasný příbytek. Navíc svým jednáním mnohdy způsobí značné škody, jejichž napravování stojí majitele chat často nejen značné úsilí, ale také velké peníze. „Pachatelé odcizí prakticky všechno, co má nějakou hodnotu a lze to prodat. Dále také využívají chaty, zvláště v chladném počasí, k přespání. Škoda v těchto případech majiteli vznikne poškozením dveří popřípadě okna a zařízení chaty,“ řekla policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Pachatelé se do chat vloupávají především přes zajištěná okna a dveře za použití násilí. Nejčastějším cílem je v rekreačním objektu zahradní nářadí, motorové pily, elektronika, kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti, oblečení, potraviny a alkoholické nápoje.

Dopadení pachatele je v případě vloupání do rekreačních objektů velmi obtížné, neboť majitelé často krádež zjistí až po delší době. „Vlivem časové prodlevy dochází k poškození nebo zničení některých stop. Práci policistům znesnadňuje i to, že se v těchto lokalitách pohybuje menší množství osob, které by se mohly stát svědky vloupání a poskytnout policistům důležité informace,“ sdělila Stanislava Miláčková.

Je vhodné rekreační objekt i v zimních měsících nepravidelně navštěvovat. Dále je vhodné všímat si pohybu podezřelých osob a vozidel v chatových oblastech.

„Majitelům chat doporučujeme, aby si ve svých chatách nezanechávali v době nepřítomnosti cenné věci. Je vhodné objekt zabezpečit elektronickým zabezpečením a mechanickými zábrannými prostředky jako jsou například bezpečnostní zámkový systém, mříže, uzamykatelné okenice. Není dobré nechávat si u rekreačního objektu viditelně žebřík. Uklizené by měly být rovněž všechny věci, které by pachatel mohl při násilném vniknutí do objektu použít. Jedná se především o sekyry, nářadí a předměty, které je možné využít k páčení,“ prozradila policejní mluvčí.

Pokud dojde k vloupání do rekreačního objektu, je pro policisty důležité, aby majitel nevstupoval dovnitř a tuto věc neprodleně oznámil policii. Vhodné je také pořídit si fotodokumentaci cenných věcí, kterou policisté mohou následně využít při pátrání a identifikaci odcizených věcí.