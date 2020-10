„Lidé se nám začali ozývat už před zveřejněním výzvy. Jsou to především ti, kteří potřebovali pomoct i na jaře. Volají hlavně senioři, protože se například bojí jít na nákup a nikoho nemají,“ řekla vedoucí pelhřimovského střediska Fokusu Vysočina Markéta Křivánková.

Zajištění nákupu nebo vyzvednutí léků si potřební mohou předem objednat, a to od pondělí do pátku od 9 do 12 hodin na telefonních číslech 774724014, nebo 773792911. „Nabídli se nám i dobrovolní hasiči z Pelhřimova, že nám rádi pomohou s rozvozem,“ pochvalovala si zájem dobrovolníků Markéta Křivánková.

Ve stejný čas mohou zájemci volat na linku 770111783 nebo 777724480, kde si mohou objednat oběd za devětaosmdesát korun. O rozvážku obědů až domů se stejně jako během první vlny pandemie starají pracovníci pečovatelské služby Domova pro seniory v Pelhřimově.