„To je jenom dobře. Já jsem důchodce, moc peněz nemám, takže každá koruna dobrá. A že teď za odpad platíme sedm set korun, to se nedá nic dělat, taková je doba,“ řekl Bohumil Kožich z Pelhřimova.

Původně navrhovanou cenu vyšší o sto korun starosta Pelhřimova Ladislav Med odmítl a navrhl v tomto případě nezdražovat. „Myslím si, že je to jakási dotace pro všechny občany našeho města. Tak, jako jdou dotace na kulturní činnosti, sportovní činnosti nebo sociální programy, tak tady by šlo o takovou dotační činnost, která se dotkne takřka všech obyvatel Pelhřimova,“ uvedl Ladislav Med.

Místní poplatek za komunální odpad tedy zůstane v Pelhřimově od 1. ledna příštího roku stejný, jako byl doposud, a to sedm set korun. „Našim občanům se dobře daří třídit odpad a je třeba, aby to pokračovalo i nadále a abychom mohli i do budoucna zajišťovat komfortní svoz odpadů,“ doplnil Med.

Podle jeho slov se rozhodli nezdražovat také proto, aby lidem v současné komplikované situaci alespoň trochu pomohli.

Svoz komunálního odpadu musí město Pelhřimov určitým způsobem dotovat. „Vyžádal jsem si od ředitelky technických služeb města skutečné náklady za svoz odpadu za rok 2019 a město na svozu komunálního odpadu prodělává. Je rozdíl mezi metodikou výpočtu pro poplatky a skutečnou realizací svozu všech odpadů. Samotný svoz je ještě dražší, nevychází nám ani na těch osm set korun. Takže město to pak doplácí ze svého rozpočtu,“ informoval pelhřimovský starosta.

Za to, že cena za svoz odpadu nešla nahoru, je ráda i Pelhřimačka Hana Řežábková. Aktuální cena za zmíněnou službu ji ale nepřijde vysoká. „Nemáme s tím problém, i když odpad třídíme. A v baráku teď bydlíme sami dva, takže každý týden máme popelnici zaplněnou tak z jedné čtvrtiny. Za odpady ale platit musíme,“ poznamenala Řežábková.

V příštích letech nejspíš v odpadovém hospodářství nastanou určité změny. „Tuto formu vyhlášky letos dostáváte na stůl nejspíš naposledy. Nový zákon o odpadech totiž zavádí naprosto nový odpadový poplatek, na který se musíme připravit. Je několik možností výběru tohoto poplatku, takže budeme muset najít cestu, která pro nás bude nejschůdnější,“ uvedl Miroslav Kubánek z Městského úřadu Pelhřimov na listopadovém zasedání zastupitelstva.