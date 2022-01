Pelhřimovský Průmkathon se dostal do knihy rekordů. Víme proč

Alena Dolníčková Reportérka

/FOTO/ Unikátní programátorská soutěž se dostala do České knihy rekordů. Průmkathon, to je název prvního ročníku programátorské soutěže, která se uskutečnila na střední průmyslové škole v Pelhřimově. Do akce, při níž programátoři ze středních škol pracují na zadaném projektu, se přihlásilo sedmnáct soutěžních trojic převážně z Vysočiny.

V Pelhřimově zorganizovali unikátní programátorskou soutěž. | Foto: Se souhlasem Agentury Dobrý den

Cílem projektu je zpopularizovat digitální odvětví a posouvání znalostí studentů v oblasti IT a strojírenství. První programátorské soutěže se zúčastnilo jednapadesát účastníků. Pro soutěžící byly připraveny čtyři výzvy. Dvě z nich byly z oblasti IT a dvě z oblasti strojírenství. „Hlavním úkolem soutěžících bylo vymyslet inovaci na vybrané téma, zdokonalit již známé řešení, nebo vymyslet něco úplně nového. Ve strojírenské kategorii inovovali proces výroby páky pro nakladač k traktoru a proces utahování šroubů pro plastové díly v kombajnech,“ uvedl Luboš Rafaj za Agenturu Dobrý den, která eviduje Českou databanku rekordů a pokračoval:„V IT kategorii měli za úkol návrh webové prezentace na libovolné platformě.“ Pohled, ze kterého mrazí: Renault narazil u Mirotína do stromu, zemřela žena O dalším vývoji mají organizátoři jasno. „Rád bych značku Průmkathon rozvinul tak, aby se nepořádala jen tady na škole, ale aby si tuto značku mohly propůjčit i jiné průmyslové školy z ČR,“ uvedl hlavní organizátor Martin Lahučký. Celá akce se konala v nové aule Střední průmyslové školy a odborného učiliště Pelhřimov.