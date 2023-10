Pavilon péče o rodinu v pelhřimovské nemocnici je nominován na titul Stavba roku 2023. Stavba, otevřená letos v létě, přináší komfortní lékařskou péči v Pelhřimově a okolí.

Pavilon péče o rodinu v Nemocnici Pelhřimov. | Foto: Nemocnice Pelhřimov

Pelhřimovský pavilon péče o rodinu soutěží o titul Stavba roku 2023 pod číslem 54.

Pavilon otevřela pelhřimovská nemocnice letos v srpnu. Stavba za bezmála šest set miliónů korun zajistí moderní standard pro poskytování lékařské péče. Do pavilonu se stěhují provozy dětského oddělení, gynekologicko-porodnického oddělení a neurologického oddělení.

Pavilon péče o rodinu otevřela pelhřimovská nemocnice. Podívejte se, co nabízí

Zázemí v pavilonu rovněž najdou neurologické ambulance, urologické ambulance, gynekologická ambulance, lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost a ambulance praktického lékaře pro děti a dorost.

Nový dětský obvod se bude v Pelhřimově specializovat na péči o děti do patnácti let. Ambulance přijme až tisíc pacientů, a to děti nově narozené a bez stávajícího praktického lékaře.