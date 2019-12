Ministerstvo práce a sociálních věcí tam pro ně totiž uspořádalo Den seniorů, který přinesl řadu užitečných informací, kulturu i zábavu.

Příchozí se dozvěděli, co je to seniorská obálka, co nabízí spolek Bílý kruh bezpečí či Nebojte se policie, jak se mohou bránit takzvaným šmejdům a exekucím a mimo jiné také, jak funguje Senior Point Pelhřimov či organizace ŽIVOT 99.

Přítomní odborníci zájemcům také zodpověděli dotazy z oblasti starobních důchodů, sociálních dávek či zdravotní prevence. Odpolední program oživila cimbálová muzika.