Ke koupi budou brambory, mák, kmín i dýně vypěstované přímo na Pelhřimovsku. Nebude chybět například med, pečivo, maso, pomazánky, hořčice ani bylinky. Organizátorky z Family Pointu Pelhřimov a Rodinného centra Krteček myslely i na domácí mazlíčky a k mání budou hobliny, malé balíky prvotřídního sena i zvířátka ze sena vyrobená na provonění bytu. „Nejde nám určitě o to zaplnit celé náměstí, ale spíše dát i vedle surovin a lokálních plodin možnost předvést opravdu originální a hand made výrobky, které jinde nekoupíte,“ zmiňuje organizátorka Markéta Petrů z Family Pointu Pelhřimov.

Kromě prodejních stánků čeká návštěvníky tombola, tvořivé dílny pro děti a dospělé i kulturní program. Zájemci mohou přinést k výměně vlastní přebytky ze zahrádky či si nechat namalovat skicu speciální technikou Touchpen. Příchozí si budou moci vyzkoušet malování na porcelán, enkasuistiku, výrobu bylinných solí do koupele, korálkování a další aktivity. V 10.30 hodin vystoupí absolventky pěveckého oddělení Základní umělecké školy Pelhřimov, ve 14 hodin je na řadě minutový tanec fenky Arwen s trenérkou psů Michaelou Chábovou a odpoledne zahraje od 15 do 16 hodin saxofonové seskupení z Humpolce Swinging Chipses.

Podle místních v Pelhřimově podobná akce velmi chybí. Pelhřimovský jarmark vybízí k podpoře všeho regionálního i k tomu sejít se v neděli s přáteli u kvalitních a domácích surovin.

I když na přípravu celé akce si daly organizátorky pouze čtyři týdny, zájem o prodejní místa je velký. „Na farmářských trzích a podobných akcích se pohybuji posledních deset let a vím o řadě překážek, které jsou s nimi spojeny, jak pro pořadatele, tak i prodejce. Dokáži tedy ocenit snahu v Pelhřimově podobnou akci zorganizovat a třeba tím začít novou tradici. Mám do Pelhřimova nejblíže, ale produkci zatím vozím do Polné, Tábora, Telče, Jihlavy, Jindřichova Hradce, Soběslavi, Dačic a dalších míst,“ řekl Miroslav Jáchym, pěstitel z Antonky u Kamenice nad Lipou. Několik stánků obsadí textil pro děti i dospělé z dílen regionálních švadlen s opravdu jedinečnými kousky. Představí se také originální šperky z různých materiálů, keramika, domácí mastičky i eko-obchůdek.