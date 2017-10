Pelhřimovský domov pro seniory dává šanci na přijetí výhradně místním

Pelhřimov – Domov pro seniory v Pelhřimově stanovil nová pravidla pro přijímání osob. Místo v něm získají pouze občané ze spádové oblasti Pelhřimova. Domov má i další plány do budoucna. Chce rozšiřovat kapacitu a získat certifikaci Značka kvality.

Čerti v pelhřimovském domově seniorůFoto: Deník/Dominika Dufková

Získat místo v pelhřimovském domově pro seniory již není tak jednoduché jako v minulosti. Důležitým parametrem u potencionálních klientů se mimo jiné totiž stalo i jejich bydliště. „Z důvodu, abychom uspokojili ty nejpotřebnější občany z Pelhřimovska, jsme přistoupili v září ke změně kritérií v přijímání žadatelů do domova pro seniory,“ potvrdila ředitelka Domova pro seniory Pelhřimov Petra Kratochvílová.

Důvod pro změnu je jednoduchý. „Chceme skutečně sloužit hlavně občanům Pelhřimova a blízkého okolí, a proto jsme skupinu osob, které do domova mohou podat žádost, omezili pouze na místní občany a lidé z míst mimo spádovou oblast. Například žadatelé z Pacovska, Humpolecka, Jihlavska, jsou zamítáni,“ dodala Kratochvílová.

Čekací doba pro ty nejpotřebnější klienty, která se v současné době pohybuje v řádů od několika měsíců až do půl roku, se díky tomu zkrátí. „Průměrně máme kolem 250 žadatelů, ale s tím, že ne všichni chtějí akutně nastoupit,“ informovala Lucie Vítů, sociální pracovnice pelhřimovského domova pro seniory. „Spousta lidí z Pelhřimova má podané žádosti do budoucna,“ doplnila.

Devadesát procent všech žádostí o místo v domově pro seniory tvoří právě obyvatelé ze spádových oblastí Pelhřimova. „Zbytek jsou většinou jednotlivci,“ konstatovala Vítů s tím, že u žádostí se přihlíží i k bydlišti příbuzných. Pokud totiž rodina žadatele bydlí ve spádové oblasti, šance na přijetí do pelhřimovského domova pro seniory stále existuje. „Splňují tak to kritérium, že příbuzný žije v našem obvodu. Jde o to, aby žadatel nebyl úplně někdo cizí, kdo neměl nic společného s touto oblastí,“ upozornila Vítů.

Domov pro seniory, jehož zřizovatelem je přímo město Pelhřimov, chce v co největší míře pomoci svým občanům. Do budoucna plánuje mírně rozšiřovat svou kapacitu, nyní usiluje o udělení certifikace Značka kvality. „Komise určuje kvalitu domova. Hodnotí ubytování, stravování, péči a ostatní oblasti toho, jak se zde lidí mají. Výsledky jsou poté uveřejněny v odborném časopise o sociálních službách,“ popsala Vítů kroky k získání certifikace. „Je to vlastně další vnější kontrola domova,“ podotkla.

Staří lidé, kteří nemohou být v domově pro seniory, mají možnost využívat pomoci pečovatelské služby, u které také nastala novinka. „Provozní dobu jsme od září rozšířili až do 19 hodin. Je možné si tedy objednat pomoc i s večerními úkony, nebo například v případě potřeby akutní pomoci naše pečovatelky do 19 hodin s žádostí o pomoc kontaktovat,“ uzavřela Kratochvílová.