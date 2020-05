„Uvidíme, jak teď budou mít lidé o stravování v restauraci zájem. Během nouzového stavu nám frčelo okýnko. V rámci této služby jsme se dostali na pěkná čísla a navíc to zvládali tři lidé. Toto je personálně mnohem náročnější,“ řekla v pondělí před polednem ředitelka Hotelu Slávie Monika Suchánková.

Ti, kteří do Hotelu Slávie sídlícím na pelhřimovském náměstí přijdou, musí počítat s určitými změnami. „Hosty teď usazuje obsluha. Lidé na to u nás nejsou zvyklí. Pro nás je to ale ideální, navíc, když si lidé udělají rezervaci předem, pak tu pro ně máme stůl připravený,“ informovala Monika Suchánková.

pizzerie, která je součástí Hotelu Slávie, zatím v provozu není. „V pizzerii teď děláme novou podlahu. Otevírat tam ale budeme až 2. června také proto, že tam je prostor menší a po dodržení odstupů bychom tam měli jen pět stolů. To by se nám absolutně nevyplatilo,“ doplnila ředitelka.