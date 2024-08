Mluvčí města Andrea Unterfrancová přiblížila, že dojde k nezbytným dopravním omezením. „Děkujeme všem za pochopení a trpělivost. Pelhřimovská pouť je tradiční akcí, která přináší radost mnoha lidem. Avšak chápeme, že s ní mohou být spojena i určitá omezení. Prosíme o dodržování dopravního značení a pokynů pořadatelů,“ popsala.

Uzavírky

Od pondělí 19. srpna 18:00 hodin do pondělí 26. srpna 24:00 hodin budou uzavřena parkoviště za radnicí a u lékárny U sv. Víta.

Od středy 21. srpna od 18:00 hodin do pondělí do odjezdu pouťových atrakcí bude uzavřen průjezd ulicí Dr Tyrše do ulice Solní.

Od středy 21. srpna od 18:00 hodin bude umožněn vjezd do ulice Solní z ulice Pod Kalvárií. Po tuto dobu zde budou zrušena parkovací místa.

Od soboty 24. srpna od 5:00 hodin do neděle 25. srpna do 24:00 hodin bude ulice Solní uzavřena. Vjezd povolen pouze pro dopravní obsluhu, rezidenty a povolení kulturního zařízení.