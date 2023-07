Pelhřimovská cukrárna funguje více než šedesát let. Nabídku zmrzlin stále mění

Na čerstvou zmrzlinu chodí lidé do cukrárny na Masarykově náměstí v historickém centru Pelhřimova. Podnik Mléčné lahůdky provozuje rodina Jiřího Daňkovského už více než šedesát let. On sám ji převzal loni od svého otce.

Pelhřimovská cukrárna funguje více než šedesát let. Nabídku zmrzlin stále mění. | Foto: Jiří Daňkovský